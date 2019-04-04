В Киеве взорвался автомобиль сотрудника спецслужбы, подрывник умер

В Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения. Об этом сообщает утром 4 апреля полиция Киева.

Около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи.

"На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденное транспортное средство "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что "неустановленный человек" утром 4 апреля, около 3 часов 17 минут, пыталось установить взрывчатку.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек (подрывник – УП) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", – отметили в прокуратуре.

В реестр досудебных расследований внесли соответствующие сведения.

Следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

Сейчас правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев происшествия.

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва автомобиля в Голосеевском районе Киева.

На видео видно, как человек в темной одежде идет через стоянку к автомобилю, приседает возле него, и фактически через несколько секунд раздается взрыв.