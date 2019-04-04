Вице-премьер РФ сообщила о росте смертности в 32 регионах страны

Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, а численность населения уменьшилась на 99,7 тысячи человек. Такую статистику озвучила в среду вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется", - сказала Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.

Смерть в России чаще косит селян, чем горожан. "К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на два года меньше городских", - сказала Татьяна Голикова.

Она напомнила, что для повышения уровня получения медицинской помощи сельскими жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.

Голикова обратила внимание на то, что "регионы крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности или планируют такое снижение, которое измеряется десятыми долями процента".

В парламенте рост смертности связали с распространением СПИДа и других инфекционных заболеваний. "Даже в Москве на 0,5% подросла смертность, - говорит зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин ("Единая Россия"). - И по структуре в целом мы видим определенные закономерности. В России увеличивается число умерших от инфекционных заболеваний. Главным образом это СПИД и связанные с ним заболевания. Очень тесно связан со СПИДом туберкулез. Поэтому он тоже подрастает".

Также в ряде регионов, например в Приволжском федеральном регионе, увеличилась (почти на 2%) смертность от болезней системы кровообращения, добавил парламентарий.

Депутатов Госдумы тревожит и то, что россияне чаще стали умирать у себя дома. "Нас тревожит, что в некоторых субъектах эта смертность возросла на дому. Что говорит нам о том, что пациенты могут не обращаться к врачам или есть трудности с доступностью медицинской помощи. Возросла смертность по некоторым субъектам от пневмоний. Но в то же время общая смертность РФ все-таки планомерно снижается", - сказал Николай Говорин.

В числе причин, повлиявших на рост смертности, единоросс назвал высокий уровень потребления алкоголя в некоторых регионах, пишет Regnum. "Примерно 20−25% случаев смертности от болезней системы кровообращения может быть ассоциировано со злоупотреблением крепким алкоголем", - отметил депутат. Он также посетовал на такие категории смертей как убийство и самоубийство.