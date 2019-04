Байден впервые прокомментировал заявления женщин, обвиняющих его в нарушении личных границ и неподобающем поведении. Свой видеоответ бывший вице-президент опубликовал в "Твиттере".

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts