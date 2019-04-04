Госдума России выставит Украине счет за Крым

Госдума создала рабочую группу для "оценки ущерба, нанесенного Крыму Украиной". Идея принадлежит спикеру Вячеславу Володину. На первом заседании депутаты рассуждали, сколько денег мог бы получить аннексированный в 2014 году полуостров, если бы давно стал российским после распада СССР. Больше 1,5 трлн рублей, подсчитал один из них.

Группу возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Он сказал, что группа подготовит аналитический документ с оценкой финансовых вливаний, которые, по мнению депутатов, Крым недополучил с момента образования независимого украинского государства до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Депутаты собираются изучить динамику валового регионального продукта, продолжительность жизни, состояние инфраструктуры, на основе российских и украинских данных подсчитать, насколько были недозагружены крымские предприятия. Кандидат физико-математических наук Мельников предложил подходить к работе "максимально научно и точно". "Не надо давать повода оппонентов упрекать нас в популизме", — призвал он.

"Значительно превышает сумму в 1,5 трлн рублей"



Но с чем сравнивать полученные итоги, депутаты еще не решили. По этому вопросу на заседании рабочей группы прозвучали разные мнения. "[Необходимо] получить картину бюджетного финансирования Крыма и Севастополя по сравнению с другими регионами Украины", — предложил Мельников.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) поддержал это предложение. Так можно будет подсчитать, сколько "Крым недополучал по сравнению с другими субъектами Украины", считает он.

Депутат Андрей Козенко ("Единая Россия") сказал, что "по самым скромным подсчетам" размер ущерба "значительно превышает сумму в 1,5 трлн рублей". Он предложил сравнивать не бюджеты Крыма и других украинских регионов, а бюджеты полуострова и российских субъектов. Он также предложил при расчете ущерба учитывать деньги, которые Россия ежегодно платила Украина за нахождение в Севастополе Черноморского флота.

"Если мы предполагаем, что Крым — это территория, незаконно переданная Украине, то, естественно, эти деньги, заплаченные Украине, это прямые убытки", — пояснил он. А еще можно посчитать недополученные доходы из-за простоя сотен гектаров земель, зданий, здравниц и санаториев, которые не использовались по назначению, продолжил депутат.

Для подсчета убытков Козенко предлагает взять показатели, заложенные в российских федеральных целевых программах, которые реализуются в России. Например, он сравнил объем валового регионального продукта на душу населения в Крыму в 2011 году (81,2 тыс. рублей в пересчете на российскую валюту) с этим же показателем в том же году в среднем по России (316 тыс. рублей).

Средняя номинальная зарплата в Крыму в 2013 году была равна 11,4 тыс. рублей, а среднероссийский показатель тогда был на уровне 30 тыс. рублей, сыпал цифрами единоросс Козенко.

Депутат Михаил Шеремет ("Единая Россия") предложил подсчитывать ущерб не только до аннексии Крыма Россией в 2014 году, но и учесть потери от "блокады", которую устроили украинские активисты после нее. На что коммунист Мельников ответил: пока депутаты ограничатся периодом до 2014 года.

Шеремет избрался в Госдуму от Крыма. На заседании рабочей группы он не стал ограничиваться оценкой ущерба и заговорил том, что полуостров нуждается в деньгах на развитей целых отраслей: энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства, промышленности.

Украина уже выставила счет за аннексию



Украина уже оценивала ущерб от аннексии Крыма. К примеру, в 2017 году министр юстиции Павел Петренко говорил, что предварительная оценка составляет 100 млрд долларов.

Украинские власти и бизнес после аннексии инициировали несколько судебных процессов в международных структурах. По некоторым из них уже вынесены решения (как минимум первоначальные):

- 1 марта 2019 года арбитражный трибунал в Гааге принял решение по иску "Нафтогаза", который пытается взыскать с России компенсацию за потерю активов в Крыму. Компания оценивает убытки в 5 млрд долларов. Решение суда было принято в пользу Украины, сообщал "Нафтогаз", но оно не окончательное. Сумма компенсации может быть определена в конце 2019-го — начале 2020 года. Минюст России заявлял, что Москва это решение не признает, так как оно частичное, и у арбитража в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения споров между "Нафтогазом" и Россией.

- В мае 2018 года арбитражный суд в Гааге присудил 159 млн долларов экс-председателю правления Приватбанка Александру Дубилету и нескольким компаниям, среди которых есть структуры украинского олигарха Игоря Коломойского. Истцы утверждали, что Россия должна заплатить им компенсацию за экспроприацию активов в Крыму. Россия не признает юрисдикцию арбитража в Гааге и по этому иску.

- В феврале 2019 года суд вынес решение в пользу Приватбанка в споре с Россией. Арбитраж в Гааге постановил, что он обладает юрисдикцией по спору банка с Россией из-за потери активов в Крыму. Вопрос возмещения убытков — банк требует 1 млрд долларов — будет рассмотрен позже. Аналогичное решение было принято по иску аэропорта Бельбек и Коломойского к России. Аэропорт требует компенсацию в размере 15 млн долларов.

- Иск против России выиграл и украинский Ощадбанк. Арбитражный суд в Париже принял решение о возмещении банку убытков, причиненных из-за аннексии Крыма: 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента принятия решения о компенсации. Но Россия не признала и это решение международного арбитража.

- С Россией также судится "Укрнафта", которая лишилась в Крыму сети АЗС. Компания подала иск в международный арбитражный суд в Женеве. Россия пыталась оспорить юрисдикцию, но в октябре 2018 года Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения "Укрнафты". Компания оценивает компенсацию в 50 млн долларов.

Еще несколько украинских структур только начали разбирательства о компенсациях за утрату активов в Крыму:

- Госкомпания "Укрэнерго" также решила судиться с Россией из-за потери энергетической инфраструктуры в Крыму. Уже начат предварительный этап — инвестиционное разбирательство. Если спор не будет решен за полгода путем досудебного урегулирования, стороны будут судиться.

- Еще одна энергетическая компания — группа ДТЭК, входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова — подала иск против России в Международный арбитражный суд в Гааге в связи с потерей "Крымэнерго". Компания оценивает убытки в "сотни миллионов долларов".