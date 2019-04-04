Российское МВД хочет заставить мигрантов оплачивать депортацию на родину

Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект, по которому мигранты должны будут самостоятельно оплачивать депортацию из России на родину. Предложения ведомства опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, но на данный момент поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" еще не внесены в Госдуму.

Сейчас депортация иностранца оплачивается из российского бюджета. Но при этом с 2017 года в России действует норма, что иностранец, которому выдано предписание о запрещении въезда на территорию России, может купить билет на поезд или на самолет под присмотром сотрудников МВД и уехать самостоятельно, а не быть депортированным.

Также в законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" есть пункт, что в случае, если иностранец или лицо без гражданства во время пребывания в России не заплатили какой-либо налог или административный штраф либо не возместили "расходы, связанные с административным выдворением за пределы" страны, повторный въезд в Россию им не будет разрешен.

Сколько средств государство затрачивает на депортацию мигрантов из России, МВД РФ не уточняет. Но их немецкие коллеги подсчитали, что одна принудительная депортация из Германии стоит налогоплательщикам 1500 евро, а если мигрант сам и добровольно уезжает из страны, финансовые траты госструктур сокращаются наполовину – в среднем до 700 евро.

По данным МВД РФ, в 2018 году было выписано более 253 тысяч решений о запрещении въезда на территорию России в отношении иностранцев. Но при этом большинство тех, кого они касались, самостоятельно уехали из страны, и лишь чуть более 6 тысяч человек были именно депортированы. При этом живут в России почти 10 млн иностранцев, подавляющее большинство из них находятся в стране легально.