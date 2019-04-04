"Мы не могли предсказать аннексию Крыма": генсек НАТО выступил в Конгрессе США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Конгрессмены и сенаторы стремятся подчеркнуть, что поддерживают альянс, несмотря на критические высказывания Трампа

Наш союз был создан народами, пережившими две разрушительные войны, – с тем, чтобы подобное никогда больше не повторилось, сказал Йенс Столтенберг, обращаясь к американским законодателям. Этот союз, подчеркнул Столтенберг, был создан с ясной целью – сохранить мир и защитить свободу, и в основу его был положен принцип: "Один за всех, и все за одного".

"”Холодная война” завершилась без единого выстрела в Европе", – напомнил генеральный секретарь альянса, отметив, что НАТО – не только самый долгосрочный, но и самый успешный союз.

Как подчеркнул Столтенберг, Североатлантический альянс не состоялся бы без самопожертвования и участия США.Вместе с тем, заявил он, альянс важен как для Европы, так и для самих Соединенных Штатов.

Сила страны определяется не только количеством ее солдат, но и тем, сколько у нее друзей, сказал глава НАТО.

Атлантика не разделяет, но соединяет нас, продолжал генеральный секретарь Североатлантического альянса. В этом контексте он упомянул и о собственной судьбе: его мать родилась в Нью-Джерси, а часть его детства прошла в Сан-Франциско.

В своем выступлении Столтенберг коснулся как исторических заслуг альянса, в частности, усилий по сдерживанию CССР, так и его достижений в последние десятилетия, включая прекращение кровопролития на Балканах.

Остановившись на различиях между странами-членами НАТО, глава альянса напомнил, что это – союз стран, имеющих разную историю и географические особенности. Однако, подчеркнул Столтенберг, различия свидетельствуют не о слабости, но о силе.

Касаясь разногласий между странами-членами НАТО по проблемам торговли и вопросам, связанным с климатическими изменениями, генеральный секретарь альянса напомнил, что подобное случалось и прежде, напомнив, в частности, о Суэцком кризисе 1956 года.

Однако, заявил Столтенберг, мы преодолевали разногласия в прошлом и должны преодолеть их теперь.

Руководитель НАТО констатировал, что сегодня альянс сталкивается с беспрецедентными вызовами. Меняется глобальный баланс сил, отметил он. Столтенберг уточнил, что речь идет, в частности, о более агрессивной России, в 2014 году незаконно аннексировавшей Крым.

"Мы не могли предсказать аннексию Крыма, как не могли предсказать возвышение "Исламского государства", – заметил он. – Но сильный альянс НАТО позволяет нам иметь дело с такими непредвиденными ситуациями".

Глава НАТО напомнил также о поддержке Москвой режима Башара Асада в Сирии, а также о непрекращающихся кибератаках и кампаниях дезинформации, представляющих угрозу демократическим системам.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ответило на действия России, разместив новые контингенты на восточных рубежах альянса. В этой связи он напомнил о праве суверенных государств, в частности, Украины и Грузии, самостоятельно определять свой политический курс.

В связи с вопросом о судьбе ДРСМД Столтенберг отметил, что если Рональд Рейган и Михаил Горбачев в свое время способствовали освобождению Европы от ракет средней и меньшей дальности, то сегодня эти ракеты вернулись. При этом он уточнил, что в наши дни в Европе нет американских ракет, но есть российские.

Столтенберг уточнил, что по-прежнему призывает Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, однако Москва пока не предпринимает шагов в этом направлении. "Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой “холодной войны”. Но нам не следует быть наивными", – подчеркнул Столтенберг.

"Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся улучшить наши отношения с Россией. Но даже при условии улучшения отношений, нам все еще нужно справляться с трудностями", – заявил генеральный секретарь НАТО.

Мы не отвечаем зеркально на действия России, пояснил он, отметив также, что "НАТО всегда будет предпринимать необходимые шаги для обеспечения надежного и эффективного сдерживания" возможных угроз".

Руководитель Североатлантического альянса особо остановился на вопросе о солидарности стран-членов НАТО. В этой связи он напомнил о терактах 11 сентября, когда, отметил он, нападению подверглась одна из стран альянса, после чего солдаты НАТО отправились в Афганистан, чтобы воевать.

"Мы чтим их служение и их самопожертвование", – сказал Столтенберг о военнослужащих НАТО, погибших или раненых в Афганистане.

НАТО и сегодня в Аганистане, продолжал Столтенберг, – для борьбы с терроризмом и обучения афганских военных. (Придет время – вместе мы и уйдем, добавил Столтенберг).

Упомянув о другом направлении деятельности альянса – борьбе с "Исламским государством", генеральный секретарь НАТО подчеркнул: наша работа не завершена.

Глава НАТО остановился и на вопросе об оборонных расходах стран-членов альянса, отметив необходимость их увеличения. В этой связи он упомянул об обращенном к союзникам призыве президента Трампа к увеличению ассигнований на оборонные нужды , подчеркнув, что этот призыв оказал значительное воздействие на деятельность альянса.

"Нам нужна эта коллективная сила", – заявил руководитель НАТО, напомнив, что необходимо сохранить альянс для будущих поколений.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл пригласили Столтенберга выступить в Конгрессе, чтобы показать, что обе партии поддерживают альянс, несмотря на то, что президент подчас выступает с критикой в его адрес.

На этой неделе в Вашингтоне пройдет встреча министров иностранных дел стран альянса.

В этой встречи эксперты по внешней политике подчеркивают, что военный альянс является одним из самых успешных в истории и сохраняет свою актуальность, отмечая его способность адаптироваться к новым условиям, в том числе противостоять возросшему напору со стороны России, справляться с кризисом на южном фланге НАТО и новыми обострившимися угрозами, в частности в плане кибербезопасности.

"НАТО адаптируется, и союзники выделяют больше средств на оборону. Я думаю, эта администрация все отчетливее осознает, как велика роль альянса в борьбе с вызовами, с которыми она сталкивается, в том числе со стороны Китая, – отмечает представитель Атлантического совета Марк Симаковский. – Во многих планах НАТО далеко не устаревшая организация".

Впрочем, критика Трампа, который считает, что другие члены альянса вносят недостаточный вклад в финансирование обороны, а также политическая нестабильность в Европе, в частности из-за "Брекзита", и призывы некоторых стран исключить из НАТО Турцию, могут создать впечатление, что в альянсе назревает раскол.

"Не думаю, что это так. Альянс силен", – отметил в интервью "Голосу Америки" министр обороны Эстонии Юри Луйк, отметив активизацию политических диалогов и совместных военных учений, а также усиление присутствия американских военнослужащих и военной техники в Европе.

"Вы не отдаете деньги кому-то еще. Вы не вносите их в бюджет НАТО где-то, вы тратите их на самих себя, – отмечает директор Института Маккейна Курт Волкер, который ранее занимал пост постоянного представителя США при НАТО. – Однако это демонстрирует вашу приверженность собственной безопасности, что дает НАТО уверенность в том, что этой стране можно помочь защититься, поскольку она твердо привержена обороне собственной территории".

Другие обозреватели отмечают, что оборонные расходы – важный момент, однако основа альянса – это способность союзников доверять друг другу, а Трамп это доверие нарушил.

"Когда американский президент ставит под сомнение ценность альянса, наши противники в Москве и Пекине начинают задаваться вопросом, встанет ли НАТО на защиту менее крупных стран-членов, которые президент подвергал критике, выражая сомнение в том, достойны ли они защиты НАТО", – отмечает Симаковский. – Но я не думаю, что в ходе этого саммита администрация объявит о выходе США".

Роберт Каган из Брукингского института выражает опасения, что отношение Трампа к Евросоюзу и открытая враждебность в отношении НАТО могут способствовать усилению хаоса на континенте.

"Представьте себе сегодняшнюю Европу в виде неразорвавшейся бомбы: ее детонатор нетронут и в рабочем состоянии, а начинка все еще взрывоопасна. Если это удачная аналогия, то Трамп – ребенок, увлеченно и беспечно размахивающий молотком. Что может пойти не так?" – пишет Каган в новом выпуске журнала Foreign Affairs.