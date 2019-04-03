На выборах во вторник Лайтфут победила бывшего школьного учителя Тони Прекуинкла.
56-летняя Лайтфут, бывший федеральный прокурор, положила в основу своей предвыборной кампании тему борьбы с коррупцией в органах власти Чикаго.
Мэром Чикаго избрана политический новичок Лори Лайтфут, ставшая первой чернокожей женщиной и открытой лесбиянкой, занявшей этот пост.
На выборах во вторник Лайтфут победила бывшего школьного учителя Тони Прекуинкла.
56-летняя Лайтфут, бывший федеральный прокурор, положила в основу своей предвыборной кампании тему борьбы с коррупцией в органах власти Чикаго.