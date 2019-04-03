Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) April 3, 2019
В телеграм-канале "Агит Россия" говорится, что надгробие установили активисты движения. Они пояснили, что установкой надгробия хотели сказать, что "Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление".
В начале марта аналогичное надгробие появилось в Набережных Челнах. После этого "ВКонтакте" начала удалять фотографии с ним из-за жалоб пользователей, в соцсети их сравнили с распространением фейков в чрезвычайных ситуациях. Позднее фотографии восстановили.
Двух городских активистов задержали, одного из них арестовали на 28 суток, другого — на шесть.
В Москве подхватили челлендж с "надгробием" Путина.— Агит Россия (@agit_ru) March 18, 2019
Сторонники бессрочного протеста устанавили "могилу" В.В. Путину в Москве и передали эстафету другим регионам. "Похорони Путина в своём городе, убей в себе государство!" — написали активисты. #ПутинВсё✝ #Challenge #АгитРоссия pic.twitter.com/sSJFPRiwU5