В телеграм-канале "Агит Россия" говорится, что надгробие установили активисты движения. Они пояснили, что установкой надгробия хотели сказать, что "Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление".

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В начале марта аналогичное надгробие появилось в Набережных Челнах. После этого "ВКонтакте" начала удалять фотографии с ним из-за жалоб пользователей, в соцсети их сравнили с распространением фейков в чрезвычайных ситуациях. Позднее фотографии восстановили.

Двух городских активистов задержали, одного из них арестовали на 28 суток, другого — на шесть.