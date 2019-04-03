В Петербурге около Исаакиевского собора установили "надгробие" Путина

Около Исаакиевского собора в Петербурге установили "надгробие" президента России Владимира Путина. На нем написаны "даты жизни" (1952-2019) и надпись "Предал народ России".

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY — Dave Frenkel (@merr1k) April 3, 2019



В телеграм-канале "Агит Россия" говорится, что надгробие установили активисты движения. Они пояснили, что установкой надгробия хотели сказать, что "Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление".

В начале марта аналогичное надгробие появилось в Набережных Челнах. После этого "ВКонтакте" начала удалять фотографии с ним из-за жалоб пользователей, в соцсети их сравнили с распространением фейков в чрезвычайных ситуациях. Позднее фотографии восстановили.

Двух городских активистов задержали, одного из них арестовали на 28 суток, другого — на шесть.