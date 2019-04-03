Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Решение о лишении Гуайдо неприкосновенности приняло Законодательное собрание, подчиняющееся Мадуро. Временному президенту Венесуэлы теперь грозит задержание.

Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное главе страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Об этом во вторник, 2 апреля, объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо.

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание. В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Кризис в Венесуэле

Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо в качестве легитимного лидера. Однако в самой Венесуэле ему пока не удается создать серьезную опасность для правящего режима Мадуро, на стороне которого по-прежнему находятся вооруженные силы страны.