О данном намерении Мэй сообщила в Лондоне во вторник, 2 апреля, после заседания кабинета министров по вопросу "Брекзита", продлившегося несколько часов. При этом глава правительства Великобритании отметила, что новая отсрочка должна стать как можно более короткой.

Статьи по теме:
Безнадежность Brexit: парламент Британии снова не смог найти выход  (2)
В Великобритании ждут отставок министров из-за разногласий по Brexit  (3)

Отсрочка должна быть максимально короткой

"Нам нужна будет дальнейшая отсрочка для применения статьи 50, которая должна быть как можно более короткой и закончиться в тот момент, когда мы сумеем добиться сделки. И нам нужно четко понимать, для чего нам нужна такая отсрочка, а именно: чтобы гарантированно покинуть ЕС, своевременно и подобающим образом", — подчеркнула Мэй во время пресс-конференции по итогам заседания на Даунинг Стрит.

Кроме того, Мэй сообщила, что собирается провести переговоры с лидером лейбористов Джереми Корбином с целью найти компромисс для прохождения договора о "Брекзите" через парламент.

Мэй готова вести переговоры с лидером оппозиции Джереми Корбином

"Предлагаю лидеру оппозиции провести совместное заседание и попробовать согласовать план, которого мы оба будем придерживаться, чтобы быть уверенными в том, что мы покинем Европейский Союз и сделаем это с договором", — заявила Мэй.

По состоянию на 2 апреля "Брекзит" должен состояться 12 апреля 2019 года. Если Лондон и Брюссель до этого срока не сумеют договориться о правилах регулирования взаимоотношений Британии и ЕС после развода, к Соединенному Королевству будут применяться те же правила, что и к прочим партнерам ЕС из числа третьих стран.