В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Медуза

Foto: Sputnik / Scanpix

Четыре человека получили ранения в результате взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

По словам источника агентства, взрыв произошел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. "Возможно, сдетонировал боеприпас", — сказал собеседник агентства. Пострадавшие курсанты госпитализированы.

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