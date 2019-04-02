По словам источника агентства, взрыв произошел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. "Возможно, сдетонировал боеприпас", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие курсанты госпитализированы.
Четыре человека получили ранения в результате взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".
По словам источника агентства, взрыв произошел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. "Возможно, сдетонировал боеприпас", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие курсанты госпитализированы.