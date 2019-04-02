Бывший офицер Минобороны РФ получил 19 лет колонии за то, что воевал в "ИГ"

Суд в Ростове приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего офицера Минобороны РФ Дениса Хисамова. Его обвиняют в том, что он примкнул к боевикам "Исламского государства" в Сирии и воевал на их стороне.

"В соответствии с приговором суда от 2 апреля Хисамов признан виновным, и​ ему назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также он лишен воинского звания "капитан запаса", – заявили в пресс-службе суда.

О деле Хисамова стало известно в 2017 году. МВД Таджикистана тогда объявило, что российский военный был экстрадирован в эту страну из Турции. В Таджикистан, а не в Россию его экстрадировали потому, что мужчина пользовался для въезда в Турцию (куда приехал из Сирии) поддельным таджикским паспортом. Власти Таджикистана установили, что на самом деле экстрадированным был 34-летний (на тот момент) Денис Хисамов, российский военный в звании капитана, уроженец Краснодара с высшим образованием, кандидат технических наук.

По версии таджикских спецслужб, Хисамов выехал из Сирии в Турцию, чтобы далее попасть в Россию и совершить там преступление, но был арестован.

"На допросе Хисамов сообщил, что в 1999 году экстерном закончил школу №48 и поступил в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко, которое закончил с золотой медалью в 2004 году с занесением на доску почета. После он был назначен начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ. Спустя год центр был расформирован и Хисамов был переведен в распоряжение 8-го управления 8 отдела Генерального штаба Минобороны РФ", – рассказали таджикские силовики.

В 2009 году, по их данным, Хисамов уволился из Минобороны РФ "по собственному желанию". После отставки, по данным "Коммерсанта", он три года проработал на кафедре комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты. Но затем переехал в Москву, где, по словам одного из знакомых, "увлекся религиозными идеями".

В мае 2015 года бывший военный обзавелся поддельным паспортом гражданина Таджикистана и по нему вылетел из России в Турцию. Знакомые Хисамова утверждали, что в Сирию он мог уехать из-за финансовых трудностей: взял кредит на покупку подержанного BMW X5, но не смог его выплатить. Позже в Сирии, по данным таджикских спецслужб, Хисамов вступил в ряды "ИГИЛ" и принимал активное участие в боевых действиях на территории Ирака и Сирии.

Российские власти дело Хисамова никак не комментировали.