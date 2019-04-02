Boeing B-52H Stratofortress был замечен 1 апреля в 13.05. Ядерный бомбардировщик вылетел с авиабазы Великобритании и приблизился к границам России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Во время полета бомбардировщик находился на высоте около 8000 метров, сообщает Gazeta.ru.
13:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) April 1, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, ( 2BW | 20BS), бортовой номер 60-0024, взлетевший с авиабазы Фэйрфорд🇬🇧 RAF #Fairford, подлетает к Калининградской🇷🇺 области, для отработки бомбометания по базе балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/VhDjVflWbE
В середине марта два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress с позывными DRYER91 и DRYER92 были перебазированы с авиабазы Барксдейл в Луизиане (США) на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Позже три B-52H совершили полет недалеко от границ Калининградской области.
B-52H Stratofortress способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.