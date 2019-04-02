В коровнике, который разругал Лукашенко, умер чиновник

Чиновника Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца направили в деревню Караси белить коровники — закончилось все трагически. Знакомый Кобылянца уточнил, что для райисполкома отправить чиновников убирать на фермах было обычным делом. Пятого марта их направили в деревню Караси, белить коровники, принадлежащие агрокомплексу "Купаловское", который после визита Лукашенко "прославился" "обосранными" коровами, передает NN.by.

"Отправлять на какие-то физические работы — это была обычная практика в райисполкоме. Игорь часто работал не на своем рабочем месте. В этот раз отправили на побелку… Раньше отправляли чистить коровники, свинарники, — говорит близкий знакомый чиновника. — Игорь был экономистом, но постоянно приходил с работы в грязной одежде, от него пахло сельским хозяйством, скажем так".

По словам собеседника, проблем с сердцем у чиновника никогда не было. Случилось все внезапно. Кобылянцу стало плохо во время работы, вызвали скорую, но мужчина скончался на месте.

Собеседник считает, что смерть Игоря Кобылянца была связана с его работой: "На нервах был, выходных почти не было".

По словам источника, близкого к семье погибшего, у Кобылянца были плохие отношения с председателем Шкловского райисполкома Василием Витюновым, именно с приходом которого чиновников и начали отправлять на фермы и предприятия, если не хватало рук.

Близкие Игоря Кобылянца считают, что если бы чиновник остался на своем рабочем месте в городе, то, возможно, врачи приехали бы быстрее и мужчину можно было бы спасти.