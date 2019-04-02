Путин дает $600 млн кредита, а Беларусь прекращает реэкспорт "санкционки"

Беларусь получит от России государственный кредит для рефинансирования платежей. Такое решение принял Владимир Путин.

О намерении Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам, пишет РБК.

В этот же день стало известно, что Беларусь прекращает сертификацию плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растаможивания на территории Беларуси и дальнейшего реэкспорта в Россию. Эта мера коснется всей той продукции, которая попала под действие эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на западные санкции.