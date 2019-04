Росстат: 22,6% населения России живет без канализации, почти 17% – с выгребными ямами

Более 22% российских домохозяйств или более пятой части жителей России до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации, сообщает Росстат со ссылкой на данные ежегодного исследования. 16,8% россиян пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации вообще отсутствует. Еще около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут: они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении.

В основном без канализации живут люди в селах: об отсутствии этого вида удобств сообщили социологам 66,5% россиян, которые проживают в сельской местности. Росстат подсчитал, что с выгребными ямами сегодня живут 48,1% семей в селах, а более 18% жителей села не имеют канализации вообще. В отдельном строении или дворовой постройке имеют туалет 38,2%​ сельских жителей и 4,7% городских.

В городах, где люди в основном живут в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

Исследователи особенно обращают внимание, что среди тех, кто не имеет доступа к удобствам и канализации, велика доля многодетных семей: это, по их данным, показывает уровень социальной незащищенности таких семей и то, что они часто оказываются в стесненных жизненных обстоятельствах.

По данным Росстата, ситуация с удобствами в России немного улучшилась по сравнению с предыдущими годами. В 2016 году канализация отсутствовала у 23,6% населения. Те же 16,5% сообщили, что пользуются выгребными ямами.

По данным исследования WaterAid Overflowing cities The State of the World’s Toilets за 2018 год, доступ к современной канализации в виде смываемых туалетов сегодня имеют около 68% жителей Земли. Еще порядка 8% пользуются туалетами общего пользования, 12% вынуждены использовать выгребные ямы, а еще 12% или почти 900 млн человек вообще не имеют туалетов.