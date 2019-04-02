Лукашенко поздравил Путина с Днем единения Беларуси и России

Доверие и взаимопонимание будут и дальше оставаться определяющими характеристиками союзного строительства. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня единения народов Беларуси и России.

По его мнению, подписанный Договор о создании Союзного государства "объединяет самых близких партнеров и добрых соседей": "Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции".

Лукашенко считает, что нынешняя ситуация в мире ставит перед двумя государствами новые задачи по дальнейшему укреплению СГ с учетом национальных интересов и принципов равноправия.

Глава белорусского государства уверен, что есть все необходимое для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

По традиции Лукашенко также поздравил высших должностных лиц России.