"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в заявлении.
G7 Ambassadors' statement pic.twitter.com/yMGyqDWtX6— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 1, 2019
По выводам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались.
Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.
В заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати говорится, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте, в частности, за ситуацию в Крыму и в восточных регионах.