Убийство брата Ким Чен Ына: последняя обвиняемая скоро выйдет на свободу

Гражданку Вьетнама, которая оставалась единственной обвиняемой по делу об убийстве брата Ким Чен Ына, приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

Гражданку Вьетнама, которая оставалась единственной обвиняемой по делу об убийстве брата Ким Чен Ына, приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

Ким Чен Нам был отравлен нервным токсином VX в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.

Изначально Хуонг обвиняли в предумышленном убийстве, за что ей могла грозить смертная казнь. Но в понедельник прокуроры смягчили обвинения.

Хуонг признала вину в "причинении вреда с использованием опасного оружия".

Девушку могут освободить уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей с февраля 2017 года. "В первую неделю мая она будет дома", - пообещал адвокат.

"Я счастлива, после тюрьмы я хочу стать певицей и актрисой", - поделилась своими планами с репортерами Хуонг.

Приговор фактически означает, что ответственные за убийство брата Ким Чен Ына найдены не были.

Сохранить лицо

В марте суд неожиданно освободил из-под стражи вторую подозреваемую в причастности к отравлению - гражданку Индонезии Сити Айсию.

На подобный исход дела рассчитывала тогда и Доан Тхи Хуонг, но 14 марта власти отказались снимать с нее обвинения.

Она расплакалась и сказала тогда: "Только одному богу известно, что мы не совершали это убийство. Пусть моя семья за меня молится".

Обе девушки настаивали на своей невиновности. Сити Айсия говорила, что думала, что участвует в розыгрыше. По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов), чтобы она "подшутила над Ким Чен Намом", брызнув ему на лицо "детское масло".

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

Адвокаты настаивали на том, что обе подозреваемые были лишь пешками в шпионской игре.

Сегодняшний приговор, как считает корреспондент Би-би-си Джонатан Хэд, - возможность для Малайзии сохранить лицо в этом запутанном деле. Решение суда будет также многими воспринято как торжество справедливости по отношению к осужденной.

Но оно также означает, что подозреваемые не дали показаний в суде и не рассказали, как они оказались замешаны в заговоре, и кто их привлек.

Как произошло убийство?

13 февраля 2017 года Ким Чен Нам ожидал посадку на рейс в Макао в аэропорту Куала-Лумпура, когда к нему подошли две женщины.

Камеры наблюдения запечатлели момент убийства, на кадрах было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подошли две женщины, одна из них набросила ему что-то на лицо, после чего женщины ретировались.

Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу. Причиной его смерти, как потом выяснилось, стал нервный токсин VX.

Американские и южнокорейские власти считают, что к убийству Ким Чен Нама могут быть причастны агенты северокорейской разведки.

Власти КНДР решительно отвергали какую-либо причастность к отравлению.

В деле фигурируют еще четыре человека, предположительно северокорейцы. Они покинули Малайзию в день, когда произошло убийство. Обвинения им предъявлены заочно.

Их пока не удалось привлечь к ответственности, хотя они объявлены в международный розыск Интерполом.

Кем был Ким Чен Нам?

Ким Чен Нам - старший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, скончавшегося в 2011 году.

Он практически не общался с семьей после того, как было принято решение выдвинуть на должность нового лидера КНДР его младшего единокровного брата Ким Чен Ына.

В начале 2000-х годов Ким Чен Нам уехал из страны и большую часть времени проводил в Макао, Сингапуре или материковом Китае.

В прошлом Ким Чен Нам критически отзывался о своей семье. В своей книге, опубликованной в 2012 году, он писал, что его младший брат не обладает лидерскими качествами. При этом сам он всегда подчеркивал, что не заинтересован в том, чтобы принимать участие в руководстве страной.