ЦИК Украины обработал уже половину протоколов – Зеленский в отрыве

УНИАН

По состоянию на 08:40 утра 1 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 50.36% протоколов с выборов президента Украины. Лидерами выборов остаются Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

По имеющимся данным, Владимир Зеленский получил 30,20% голосов. Петр Порошенко одержал 16,64%. Таким образом, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов. Третье место занимает Юлия Тимошенко, которая получила 13,08% голосов. В пятерку лидеров входят также Юрий Бойко (11,53%) и Анатолий Гриценко (7,11%).

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