Зеленский и Порошенко - во втором туре украинских выборов. Что дальше?

ЦИК Украины продолжает обрабатывать протоколы голосования, но вряд ли ситуация принципиально изменится: во второй тур выборов президента страны выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Петр Порошенко. Занявшая третье место Юлия Тимошенко такие итоги ожидаемо не признает.

О дне голосования - максимально коротко

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Это вторые президентские выборы в стране после Евромайдана, и предсказать, кто выйдет во второй тур, изначально было непросто.

Фаворитов было трое: действующий президент Петр Порошенко, его соперница на предыдущих выборах Юлия Тимошенко и шоумен Михаил Зеленский.

ЦИК пока не обработал все бюллетени, но результат уже очевиден: во второй тур выходят Зеленский (он набирает около 30% голосов) и Порошенко (за него проголосовало более 16% избирателей).

По данным МВД Украины, выборы прошли без серьезных нарушений. На некоторых участках полиции пришлось отстранить от работы нетрезвых членов избиркома, а в Подольске в помещение для голосования кинули зажигательную смесь (пожар потушили быстро). Но в МВД подчеркивают, что нарушения на выборах не были системными и не повлияют на результаты голосования.

А что Тимошенко?

Юлия Тимошенко результаты первого тура ожидаемо не признала. Она назвала "манипулятивными" и "продажными" данные экзитполов, которые появились сразу после закрытия избирательных участков.

Политик заявила, что ее соратники проводили свой экзитпол на участках по всей Украине - и по этим данным, она заняла второе место и, по ее мнению, должна выйти во второй тур вместе с Зеленским.

Ни к каким громким действия Тимошенко, впрочем, пока не призывала - лишь попросила сторонников провести ночь на избирательных участках, чтобы "мафия" не сфальсифицировала результаты.

По мнению политологов, против Тимошенко сыграли ассоциации со "старым поколением" политиков. В стране сейчас большой запрос на перемены и новых политических лидеров - тех, кто еще не был у власти.

Несмотря на высокую вероятность проигрыша на президентских выборах, Тимошенко сохраняет неплохие шансы проявить себя во время выборов в парламент Украины. Депутатов Верховной рады будут выбирать 27 октября.

Что со вторым туром?

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром считает необходимым провести дебаты. Зеленский подтвердил, что готов в них поучаствовать.

С чем пойдут кандидаты во второй тур и о чем будут спорить на дебатах? Зеленский в своей предвыборной программе упирал на то, что украинцы должны получить возможность ставить власти задачи через референдумы. Порошенко делал упор на вступлении Украины в ЕС и НАТО.

А вот по поводу России оба высказывались в похожем ключе: Порошенко открыто противопоставлял себя Владимиру Путину, называя себя самым нежелательным для российского лидера кандидатом. Зеленский признавался, что в России ему "просто плохо" выступать.

Президентом станет шоумен и комик?

Михаил Зеленский, у которого нет опыта в политике, набрал в первом туре около 30% голосов, значительно оторвавшись от Порошенко.

Но победа ему, конечно, не гарантирована.

У Порошенко есть серьезный козырь - поддержка со стороны губернаторской вертикали и мэров крупнейших городов. К тому же, действующий президент умело использует имидж государственника-патриота, обустроившего украинскую армию и защитившего страну от российской агрессии.

При этом, по данным январских опросов, 71% украинцев считает, что сейчас события в стране развиваются в неправильном направлении, а 61% убеждены, что страна нуждается в изменениях.

Так что прогнозы на исход второго тура делать преждевременно.

Как кандидаты отреагировали на результаты?

Сразу после объявления итогов первого тура Порошенко заявил, что поддержавшие его избиратели помогли "сорвать план Москвы".

"Мы - украинцы - сломали российский сценарий первого тура, поскольку точно не Порошенко хотели видеть во втором туре. Ничего у вас не выйдет, друзья и недруги из России. Украинцы так же сломают вам сценарий и во втором туре", - заявил кандидат.

Не менее воинственно высказался и Зеленский. Хотя понять его шахматную мысль было непросто.

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?" - заявил комик в ответ на вопрос журналистов.

А что думает Россия?

Ни Кремль, ни российский МИД пока никак не прокомментировали итоги первого тура украинских президентских выборов.

Прокремлевские комментаторы из Москвы предпочитают акцентировать внимание на том, что действующий президент с трудом прорвался во второй тур.

"Иметь пять лет полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов от половины пришедших на выборы избирателей - уже поражение для политики Порошенко", - считает председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

Если Зеленский победит во втором туре, у Москвы и Киева есть шанс возобновить диалог, считает сенатор Франц Клинцевич. "Тем не менее, [Зеленский] все равно останется "котом в мешке". Но в случае его победы хуже уже не должно стать, потому что хуже некуда, а шансы на диалог могут появиться", - сказал Клинцевич.

Результаты голосования Предварительные данные на 7:40 по киевскому времени 1.04.2019. Обработано 42,73% протоколов Вся Украина Явка: 63.52%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 30.18

Петр Порошенко: 16.68

Юлия Тимошенко: 13.11

Юрий Бойко: 11.49

Анатолий Гриценко: 7.11

Игорь Смешко: 5.95

Олег Ляшко: 5.09

Львовская область Явка: 68.9%

Результаты голосования за кандидата, %:

Петр Порошенко: 37.49

Анатолий Гриценко: 18.6

Юлия Тимошенко: 13.71

Владимир Зеленский: 11.69

Закарпатская область Явка: 46.99%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 40.08

Юлия Тимошенко: 15.06

Петр Порошенко: 10.69

Юрий Бойко: 8.03

Олег Ляшко: 6.55

Николаевская область Явка: 60.2%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 41.22

Юрий Бойко: 16.24

Юлия Тимошенко: 9.76

Петр Порошенко: 8.87

Олег Ляшко: 7.01

Ивано-Франковская область Явка: 61.83%

Результаты голосования за кандидата, %:

Петр Порошенко: 22.41

Юлия Тимошенко: 21.36

Владимир Зеленский: 15.75

Анатолий Гриценко: 15.53

Волынская область Явка: 68.37%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 21.24

Петр Порошенко: 19.81

Юлия Тимошенко: 18.65

Анатолий Гриценко: 10.36

Игорь Смешко: 8.15

Олег Ляшко: 8.09

Ровненская область Явка: 64.94%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 23.57

Петр Порошенко: 23.45

Юлия Тимошенко: 15.16

Анатолий Гриценко: 8.64

Олег Ляшко: 8.24

Игорь Смешко: 6.7

Тернопольская область Явка: 66.1%

Результаты голосования за кандидата, %:

Петр Порошенко: 24.71

Юлия Тимошенко: 19.06

Анатолий Гриценко: 16.6

Владимир Зеленский: 14.37

Олег Ляшко: 7.78

Винницкая область Явка: 65.06%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 21.96

Петр Порошенко: 21.52

Юлия Тимошенко: 19.95

Олег Ляшко: 10.35

Игорь Смешко: 7.45

Анатолий Гриценко: 5.56

Днепропетровская область Явка: 65.94%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 44.83

Юрий Бойко: 12.84

Донецкая область Явка: 59.49%

Результаты голосования за кандидата, %:

Юрий Бойко: 34.48

Владимир Зеленский: 24.89

Петр Порошенко: 15.25

Житомирская область Явка: 64.56%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 27.93

Юлия Тимошенко: 17.17

Петр Порошенко: 15.8

Игорь Смешко: 9.22

Олег Ляшко: 8.79

Юрий Бойко: 7.37

Анатолий Гриценко: 5.87

Запорожская область Явка: 64.37%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 39.42

Юрий Бойко: 20.41

Киевская область Явка: 66.49%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 29.9

Юлия Тимошенко: 19.01

Петр Порошенко: 16.74

Игорь Смешко: 8.34

Олег Ляшко: 6.78

Анатолий Гриценко: 6.62

Кировоградская область Явка: 61.96%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 34.44

Юлия Тимошенко: 18.37

Петр Порошенко: 11.59

Юрий Бойко: 9.83

Олег Ляшко: 8.63

Игорь Смешко: 5.56

Луганская область Явка: 56.75%

Результаты голосования за кандидата, %:

Юрий Бойко: 38.38

Владимир Зеленский: 26.91

Одесская область Явка: 58.44%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 42.73

Юрий Бойко: 21.1

Петр Порошенко: 8.92

Юлия Тимошенко: 7.62

Полтавская область Явка: 65.78%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 35.03

Юлия Тимошенко: 16.02

Петр Порошенко: 10.76

Юрий Бойко: 9.97

Олег Ляшко: 8.05

Игорь Смешко: 7.05

Сумская область Явка: 64.46%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 33.67

Юлия Тимошенко: 15.33

Юрий Бойко: 11.6

Петр Порошенко: 11.02

Игорь Смешко: 8.88

Олег Ляшко: 6.45

Анатолий Гриценко: 5.58

Харьковская область Явка: 64.53%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 36.47

Юрий Бойко: 26.26

Петр Порошенко: 8.77

Херсонская область Явка: 57.65%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 37.44

Юрий Бойко: 13.84

Петр Порошенко: 12.35

Юлия Тимошенко: 11.11

Олег Ляшко: 5.78

Игорь Смешко: 5.48

Хмельницкая область Явка: 65.08%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 23.37

Юлия Тимошенко: 19.11

Петр Порошенко: 16.52

Олег Ляшко: 10.99

Анатолий Гриценко: 8.29

Игорь Смешко: 7.13

Черкасская область Явка: 63.15%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 30.17

Юлия Тимошенко: 16.94

Петр Порошенко: 12.02

Игорь Смешко: 9.67

Анатолий Гриценко: 9.25

Олег Ляшко: 8.79

Юрий Бойко: 5.48

Черновицкая область Явка: 56.07%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 30.58

Юлия Тимошенко: 20.72

Петр Порошенко: 13.91

Юрий Бойко: 9.57

Олег Ляшко: 7.22

Черниговская область Явка: 65.36%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 25.65

Юлия Тимошенко: 20.4

Олег Ляшко: 13.02

Петр Порошенко: 12.51

Игорь Смешко: 8.4

Юрий Бойко: 6.8

Анатолий Гриценко: 5.83

Киев Явка: 68.02%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 27.27

Петр Порошенко: 25.28

Юлия Тимошенко: 13.08

Игорь Смешко: 9.71

Анатолий Гриценко: 9.12

Юрий Бойко: 6.12

Предварительные данные на 7:40 по киевскому времени 1.04.2019. Обработано 42,73% протоколов







