Вице-президент Афганистана генерал Дустум пережил очередное покушение

Ответственность за атаку на кортеж генерала взяло на себя движение "Талибан". По различным данным, были убиты от одного до двух охранников Дустума, нападавшие потеряли 11 человек убитыми и раненными.

Боевики движения "Талибан" совершили покушение на вице-президента Афганистана, генерала Абдул-Рашида Дустума. Как сообщает в воскресенье, 31 марта, агентство AFP, накануне террористы устроили три засады на пути его кортежа, направлявшегося из Мазари-Шарифа в Шибарган. В результате обстрела, по различным данным, были убиты от одного до двух охранников генерала, множество людей из его кортежа получили ранения. Сам Дустум не пострадал.

Движение "Талибан", сообщившие в Twitter о своей ответственности за эту атаку, рассказало о четырех убитых охранниках Дустума. По данным афганских военных, на которые ссылается новостное агентство Khaama, нападавшие потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Охране Дустума также удалось захватить в плен одного из высокопоставленных талибов, участвовавших в атаке.

Кто такой генерал Дустум?

65-летний этнический узбек, генерал Абдул-Рашид Дустум в годы Афганской войны был командиром дивизии правительственных войск. После поражения режима Наджибуллы в 1992 году возглавил фактически независимый центрально-северный регион Афганистана со столицей в Мазари-Шарифе, прозванный "Дустумистаном". В регионе было создано собственное правительство и хорошо вооруженная армия численностью до 65 тысяч человек. После президентских выборов 2014 года получил пост вице-президента Афганистана, однако в мае 2017 года был вынужден покинуть страну, отправившись в Турцию, якобы для получения медицинской помощи. Хотя, по мнению наблюдателей, он просто скрылся от последствий обвинений в похищении его людьми одного из политических противников.

За свою жизнь Абдул-Рашид Дустум, который в различные годы воевал со всеми против всех, пережил несколько покушений. Последнее произошло в июле 2018 года, когда генералприлетел в Кабул после 14 месяцев отсутствия в Афганистане. Спустя несколько минут после его отъезда из аэропорта Кабула в толпе сторонников генерала подорвался террорист-смертник. Погибли 23 человека, более 10 получили ранения. Ответственность за покушения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".