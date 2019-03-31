На выборах президента Украины уже проголосовали более 45% избирателей

Свой голос отдали уже 45,22% избирателей. С 36 избирательных округов поступили данные по явке избирателей по состоянию на 15:00, согласно которым проголосовали уже 45,22%. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

Полиция получила уже почти 400 заявлений и сообщений относительно выборов

В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, и тому подобным.

По состоянию на 13.00 в национальную полицию Украины поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

Как сообщается в Twitter Нацполиции, правоохранители открыли четыре уголовных производства относительно выборов.

«В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней», – указано в сообщении.