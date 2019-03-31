Израильские танки открыли огонь в ответ на ракетный обстрел из Газы

Израильские танки открыли огонь по нескольким позициям движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

По данным пресс-службы, в ночь на воскресенье из сектора Газа было произведено несколько пусков ракет по территории Израиля. Всего было выпущено пять снарядов, ни один из них не попал в населенные районы. Пострадавших в результате обстрела нет.

В свою очередь израильские танки открыли огонь по позициям ХАМАС в Газе. Информации о результатах обстрела пока нет.

За несколько часов до обстрелов в секторе Газа около 40 тысяч человек вышли на очередную акцию протеста "Великий марш возвращения" к забору, отделяющему сектор от Израиля. Регулярные акции под таким названием проходят уже ровно год.

Представитель армии обороны Израиля заявил, что субботняя акция прошла спокойно. В свою очередь власти Газы утверждают, что во время акции были застрелены три 17-летних палестинских подростка, однако официально это не подтверждено.