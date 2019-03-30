Священники, которых обвинили в домогательствах, будут отстранены от служения на время разбирательства, но до его окончания будут считаться невиновными. Несмотря на то, что количество священнослужителей и прихожан в самом Ватикане невелико, церковное руководство рассчитывает, что эти постановления станут моделью для католических общин по всему миру.

Статьи по теме:
Папа Римский объяснил, почему не давал целовать себе руки  (4)
Ватикан откроет доступ к архивам времен Второй мировой войны

Критики закона из Ассоциации жертв сексуального насилия считают, что меры, предложенные Франциском, защищают насильников, а не жертв. По их мнению, подобные дела должны расследоваться не церковным, а гражданским следствием. В постановления папы они видят попытку и дальше держать в тайне факты недопустимого сексуального поведения со стороны священников, пишет The New York Times.

В февраля 2019 года Ватикан лишил сана 88-летнего бывшего архиепископа Вашингтона и кардинала Теодора Маккерика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к подросткам. Он стал наиболее высокопоставленным католическим священником современности, лишенным сана.

Через несколько дней в Ватикане прошла встреча католических клириков, посвященная защите несовершеннолетних в церкви. На ней обсуждались сексуальные преступления духовенства в отношении детей. Встреча длилась три дня, собрала 190 священнослужителей из 130 стран и стала первым мероприятием такого рода, организованным католической церковью.

В марте окружной суд Мельбурна приговорил к шести годам тюрьмы 77-летнего кардинала Джорджа Пелла, признанного виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками.