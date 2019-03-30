В МИД Беларуси назвали Калиновского крупным историческим деятелем

Пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз назвал "ошибочным впечатлением" наблюдателей якобы пассивную позицию белорусского государства в вопросе почитания Калиновского и не согласился с игнорированием официальным Минском факта обнаружения останков революционера.

"Для Беларуси Кастусь Калиновский — крупный исторический деятель. В этом не может быть сомнений. Не надо делить, кому он больше принадлежит. Это совместное наследие, которое объединяет народы Беларуси, Польши и Литвы", — указано в опубликованном комментарии белорусского Министерства иностранных дел.

"Видимо, впечатление сложилось, потому что мы концентрировали усилия на конкретных делах и не так активно информировали СМИ о своих шагах, но это не означает, что ничего не делается. Напомню, что еще в ноябре прошлого года белорусские государственные эксперты официально приезжали в Вильнюс, где ознакомились с исследованиями останков участников восстания 1863 года, провели плодотворные встречи с литовскими коллегами, сделали свои выводы", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, с литовской стороной обсуждается возможность совместной работы для более точной идентификации останков. В частности, речь идет о возможности исследования останков старшего брата Калиновского, похороненного в Беларуси.

"В МИД состоялась встреча с послом Литвы, где обсуждались и другие практические шаги в сотрудничестве по этой теме. Среди них — надписи на белорусском языке на могилах при перезахоронении", — отметил Глаз.

"Мы очень заинтересованы в установлении исторической справедливости относительно этой личности и готовы активно взаимодействовать и с нашими литовскими, и польскими партнерами, и с белорусским обществом", — подчеркнул пресс-секретарь.

Четыре могилы повстанцев нашли осенью 2017 года на горе Гедиминаса в центре Вильнюса, там захоронено семь человек. Останки участников восстания планируется нынешней осенью перезахоронить в центральной часовне на Вильнюсском кладбище Расу. Недавно стало известно, что надписи на могилах планируется оформить только на литовском и польском языках.