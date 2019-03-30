Центр "Досье" приостановил расследование гибели журналистов в ЦАР

Центр "Досье" приостановил расследование гибели журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике, так как дальнейшие шаги требуют участия госорганов и организаций. "Мы не можем получать дальнейшие доказательства вследствие отсутствия у нас таких полномочий", - пояснил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" основатель центра Михаил Ходорковский.

Он добавил, что имеет "достаточно информации, чтобы полагать и называть в качестве заказчика" убийства бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и предполагаемым спонсором частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая действует в ЦАР. Погибшие журналисты собирались расследовать ее деятельность в республике.

"У нас очень понятно, каких людей надо допросить, в том числе, господина Котофио. <...> Мы этого сделать не можем. Поэтому мы сказали, что мы это приостанавливаем [расследование] до тех пор, пока такая возможность не появится", - сказал Ходорковский. По данным "Досье", выживший при нападении на журналистов водитель Бьенвеню Доувокама "был агентом местных жандармов", в частности, поддерживал связь с жандармом Эмманюэлем Котофио.

Последний после убийства журналистов получил повышение по службе, а перед трагедией активно общался с находившимся в то время в ЦАР гражданином России Александром Сотовым, который, в свою очередь, является подчиненным и доверенным сотрудником Валерия Захарова, "советника президента ЦАР по безопасности", тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина.

Именно Котофио дал указание солдатам пропустить автомобиль с журналистами, хотя обычно в темное время суток движение гражданского транспорта не допускается. В Следственном комитете РФ отрицают связь водителя с органами жандармерии ЦАР.

Ходорковский добавил, что многие журналистские коллективы продолжают заниматься делом о гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева, и "информация накапливается". "Я думаю, что дело будет раскрыто и продвинуто до конечных исполнителей гораздо раньше, чем мы это предполагали", - заключил бизнесмен.

В июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности в Центральной Африке ЧВК Вагнера. Заказчиком фильма был Центр управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского (через месяц после гибели журналистов Ходорковский перестал его финансировать). Джемаль также вел собственное расследование возможных неучтенных поставок российского оружия действующим в ЦАР ЧВК.

31 июля стало известно, что днем ранее журналисты были застрелены неизвестными. Следственный комитет РФ придерживается версии о том, что журналистов, у которых при себе были 8,5 тысячи долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, пытались ограбить вооруженные чернокожие, говорившие по-арабски, а встретив сопротивление, открыли огонь.

По другой версии, за преступлением стоят русские киллеры, а Служба безопасности Украины (СБУ) даже называла поименно 10 наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству.

С трагедией в ЦАР также связывают инцидент с издателем "Медиазоны" и участником Pussy Riot Петром Верзиловым, который в сентябре 2018 года был госпитализирован после внезапной потери зрения, способности говорить и ходить. Выяснилось, что он должен был поехать в Центральную Африку вместе с погибшими журналистами, а в день предполагаемого отравления - получить отчет по расследованию их убийства.