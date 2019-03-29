Лукашенко назвал условия более тесного сотрудничества с ЕС
naviny.by
29.марта 2019 12:29
aA
Aleksandras Lukašenka
Foto: Sputnik / Scanpix
На встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем Александр Лукашенко назвал условия более тесного сотрудничества с Европейским союзом.
Он подчеркнул, что выступает ярым противником распада и ослабления ЕС, так как это "одна из основных опор стабильности на нашей планете".
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к сотрудничеству с Евросоюзом, но "всегда надо учитывать национальные интересы".