Лукашенко назвал условия более тесного сотрудничества с ЕС

На встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем Александр Лукашенко назвал условия более тесного сотрудничества с Европейским союзом.

Он подчеркнул, что выступает ярым противником распада и ослабления ЕС, так как это "одна из основных опор стабильности на нашей планете".

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к сотрудничеству с Евросоюзом, но "всегда надо учитывать национальные интересы".