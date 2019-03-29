Сбежавший с оружием из войсковой части в Тверской области контрактник покончил с собой

Рядовой российских Вооруженных сил сбежал ночью с оружием с территории войсковой части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Утром беглеца нашли мертвым. Вероятно, он совершил самоубийство.

Солдат сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве (войсковая часть 51992). "У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож", - сказал собеседник агентства.

По его словам, личный состав части поднят по тревоге, ведется розыск беглеца. Военным оказывают содействие работники полиции. "Ориентировки на сбежавшего солдата отправлены в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по Москве", - сказал собеседник агентства.

Поиски беглеца организованы командованием Западного военного округа (ЗВО) совместно с правоохранительными органами, заявили в ЗВО.

Как пояснили в полиции, дезертировавший военнослужащий проходил службу по контракту. "Сегодня в районе 04:00 из воинской части в Ржеве сбежал военнослужащий-контрактник 1991 года рождения. При себе он имеет оружие. Ведутся мероприятия, направленные на розыск этого военнослужащего", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что беглец проходил службу в звании сержанта.

По данным телеграм-канала "112", сотрудники правоохранительных органов разыскивают проживающего во Ржеве Дениса Геннадьевича Белоусова. А в связи с его побегом из части в Москве введен план "Сирена".

"Белоусов проходит службу в должности старшины роты. В 3:40 прибыл в подразделение, сказал дежурному, старшему лейтенанту Кольцову, что срочно нужен фотоотчет по антитеррору. Тот выдал ему весь набор зачем-то. АК-74, 4 снаряженные магазина, бронежилет и каску, штык-нож. Пошли фотографироваться. После фото на тактическом поле, у КПП лейтенант отошел, а Денис Белоусов рванул в лес", - говорится в сообщении.

Авторы телеграм-канала предположили, что инцидент "на 99% связан с женщиной, которая осталась на гражданке". Ксерокопию ориентировки на Белоусова опубликовал телеграм-канал "Мельница".

Чуть позже канал "112" сообщил, что план "Сирена" уже отменен. "Найдено тело солдата Дениса Белоусова. Предварительно, он покончил с собой", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, тело 26-летнего солдата нашли в одном из нежилых зданий. Рядом были обнаружены боеприпасы и оружие.

В ЗВО подтвердили смерть дезертира. "По докладу с места, наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего по контракту, ранее самовольно оставившего воинскую часть с оружием в ржевском гарнизоне, является суицид", - говорится в сообщении пресс-службы.

В округе уточнили ,что для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия ЗВО с представителями правоохранительных органов.