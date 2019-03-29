Врачи в Англии выписывают антидепрессанты в небывалых количествах

В Англии в 2018 году было выдано 70,9 млн рецептов на антидепрессанты, показывает статистика национальной службы здравоохранения.

Лекарства от депрессии и тревоги начали прописывать пациентам значительно чаще: в 2017 году врачи выдали 67,5 млн рецептов. За последние десять лет общее число выданных рецептов на антидепрессанты в Англии выросло почти в два раза.

В Шотландии цифры показывают похожую тенденцию. За 10 лет рост числа выданных рецептов составил около 75%, в то время как в Уэльсе количество выписанных средств от депрессии выросло за тот же период в 2,7 раза.

Эти цифры включают в себя лишь рецепты, выписанные врачами Национальной службы здравоохранения (NHS), без учета медикаментов, выданных пациентам стационаров или выписанных частными докторами.

"Антидепрессанты в некоторых случаях играют действительно важную роль, но подход "таблетка на каждый случай" может привести к тому, что люди будут пить лекарства, которые им принимать совсем не обязательно, а налоги растрачиваются на ненужные рецепты", - прокомментировал рост популярности антидепрессантов представитель NHS по Англии.

Однако профессор Хелен Стоук-Лампард, председатель Королевской коллегии врачей-терапевтов, настаивает, что врачи-терапевты в Англии прописывают антидепрессанты, только тщательно изучив положение конкретного пациента и придя к выводу, что ему нужны именно такие лекарства.

"Важно не расценивать рост количества рецептов на антидепрессанты сразу как что-то плохое. Исследования показывают, что они могут быть очень эффективны при правильном использовании", - говорит она.

Осознанный подход



По словам профессора Стоук-Лампард, отчасти такой рост популярности антидепрессантов можно объяснить тем, что общество начало больше думать о проблемах психического здоровья и консультации психолога стали доступны большему количеству людей.

"Ни один доктор не хочет, чтобы его пациент зависел от лекарств, - и большинство пациентов тоже не хотят такой зависимости. Поэтому там, где возможно, мы ищем альтернативные варианты, например, когнитивно-поведенческую терапию или просто беседы, - говорит она. - К сожалению, эти услуги доступны не во всех частях страны".

Вики Нэш из благотворительной организации Mind, работающей с людьми, страдающими от психических расстройств, уверена, что важно обеспечить терапевтов во всех регионах ресурсами, для того чтобы справиться с наплывом новых пациентов с психическими расстройствами.

"Мы живем в беспокойные времена, и влияние "брексита" на психику нации пока очень сложно оценить. Мы знаем, что политические и глобальные события могут становиться причиной большой неопределенности, которая может заставить нас чувствовать тревогу или упадок сил", - говорит она.

"Если такие чувства вас захлестывают или как-то влияют на вашу жизнь, мы советуем поговорить с другом или родственником или пойти к терапевту, чтобы он вам рассказал, какая поддержка вам доступна", - говорит она.

В целом количество проданных по рецепту лекарств в Англии выросло на 0,3% по сравнению с 2017 годом, до 1,1 млрд упаковок.

При этом в минувшем году врачи прекратили выписывать рецепты на некоторые категории лекарств, которые можно было приобрести в аптеках и без рецепта. Среди них - лекарства на основе парацетамола, средства от простуды и сиропы от кашля. Это позволило системе здравоохранения сэкономить миллионы фунтов.