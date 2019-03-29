Папа Римский объяснил, почему не давал целовать себе руки

Католики целуют кольцо на руке Папы Римского, чтобы выразить свое почтение и преклонение перед понтификом. Но когда после недавней мессы прихожане стали подходить к папе Франциску, тот почему-то стал убирать руку от поцелуев.

Некоторые консервативные верующие даже начали задаваться вопросом, почему это понтифик решил изменить многовековой традиции.

Ватикан поначалу хранил молчание, однако папа Франциск решил сам прояснить ситуацию.

Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти сообщил, что в среду папа римский в ходе встречи с верующими не хотел распространять микробы.

"Это всего лишь вопрос гигиены", - заявил Джизотти журналистам, которые хотели получить объяснения.

Представитель Ватикана подчеркнул, что на площади Святого Петра собирается так много желающих увидеть понтифика, что Папа Римский просто обязан задумываться о риске распространения микробов.

По словам Джизотти, Папа Римский обожает находиться в окружении людей, и всегда готов позволить всем желающим облобызать свой перстень при условии, что это небольшая группа людей.

Днем ранее монахини и священники без проблем целовали руку с перстнем на аудиенции в Ватикане.

Так называемое Кольцо Рыбака, которое Папа Римский носит на среднем пальце правой руки, служит одним из главных символом церковной власти.

А многовековая традиция лобзания этого перстня призвана демонстрировать уважение и преклонение перед понтификом.

После смерти Папы Римского кольцо немедленно разбивается, что символизирует конец его правления.