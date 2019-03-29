СМИ сообщили об отказе российских властей от передачи Исаакия РПЦ

Решение закрыть вопрос о передаче собора РПЦ частично связали с тем, что большинство петербуржцев были против этого.

Расположенный в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор не будет передан в собственность Русской православной церкви, сообщил в пятницу, 29 марта, РБК со ссылкой на источник в правительстве РФ. По его словам, чтобы церковь могла проводить там службы, никакая передача не нужна. Он также связал решение не передавать собор РПЦ с негативным отношением большинства жителей Петербурга к этому вопросу.

О желании РПЦ получить Исаакиевский собор в собственность в декабре 2016 года сообщил занимавший тогда пост губернатора города Георгий Полтавченко. Заявка о передаче собора, поданная РПЦ, истекла в декабре 2018 года, новой заявки от церкви не поступало, сообщили изданию в пресс-службе имущественных отношений Петербурга.