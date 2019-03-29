Режим Мадуро запретил Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет

Правительство Николаса Мадуро в четверг лишило лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо права занимать государственные должности в течение ближайших 15 лет, пойдя на резкую эскалацию политической обстановки в стране.

Об этом сообщил главный финансовый инспектор Венесуэлы. Элвис Аморосо. Он заявил, что в финансовой отчетности Гуайдо были обнаружены "несоответствия". По словам Аморосо, лидер оппозиции тратил больше, чем ему позволяли его личные доходы.

Вскоре после того, как об этой новости сообщило государственное телевидение, Гуайдо заявил, что силы оппозиции "собираются продолжить уличные акции" протеста. Он добавил, что ожидает дальнейших попыток Мадуро не допустить прихода оппозиции к власти.

Как напоминает корреспондент "Голоса Америки" Кен Бредемайер, по подсчетам ООН, около четверти населения Венесуэлы нуждается в гуманитарной помощи. Мадуро, поддерживаемый Россией, отрицает наличие кризиса и обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела страны.

В минувшие выходные в Венесуэлу прибыло около 100 российских военных.Они привезли с собой 35 тонн груза.Требование США отправить военнослужащих обратно в Россию Москва игнорирует.

О характере и динамике взаимоотношений Каракаса и Москвы в контексте венесуэльского кризиса корреспондент Русской службы "Голоса Америки" побеседовала со старшим экспертом аналитического центра Stratfor, Юджином Чаусовски (Eugene Chausovsky).

Он отметил, что внимание России к Венесуэле – в плане расширения как экономических, так и военных связей – можно было наблюдать уже в течение нескольких лет. На сегодняшний день можно видеть и усиление стратегического противостояния между США и Россией в стране, которое может привести к усилению конфронтации и своего рода “войне через посредников.

"Я думаю, что увеличение количества российских военных и советников в Венесуэле – что уже было официально подтверждено российской стороной – является признаком того, что Россия намерена наращивать свое присутствие в стране как из-за наличия там у России энергетических активов и экономических интересов, так и со стратегической точки зрения. Это дает России рычаги влияния на США на переговорах по другим вопросам повестки дня. Я думаю, что между действиями России в Венесуэле и в Украине можно провести параллель, потому что мы имеем дело со своего рода той же гибридной моделью, которую Россия воплотила в Украине – начиная от присутствия “зеленых человечков” в Крыму и до гораздо больших последствий. Это то, что Россия делала и в Сирии, и сейчас мы начинаем видеть первые признаки использования этой же тактики и в Венесуэле. Так что вполне возможно, что это только начало, что все станет намного более серьезным и будет способствовать дальнейшему противостоянию между Россией и США", – отмечает эксперт.

Однако, как считает Юджин Чаусовски, вряд ли США пойдут на прямой конфликт с Россией сегодня, несмотря на слова президента Трампа о том, что Россия должна вывести своих военных из Венесуэлы и что никакие варианты не исключаются для достижения этого.

"Заявления официальных лиц США о том, что сейчас рассматриваются все варианты, звучат достаточно тревожно, но я не думаю, что США прибегнут к прямой военной конфронтации. Если российское военное присутствие в стране будет расти, то это может изменить расчеты США и, конечно, повысить шансы на конфронтацию. Но необязательно это будет именно военная конфронтация – есть много разных способов, к которым можно прибегнуть, например, ведя “прокси-войну”, увеличивая поддержку оппозиции со стороны США, в то время как Россия будет усиливать поддержку правительства Мадуро. Чем острее это противостояние, тем больше шансов, что оно будет становиться все более и более серьезным", – отмечает эксперт.