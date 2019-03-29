Пентагон перечислит 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

И.о. министра обороны Патрик Шэнахан в среду заявил, что он собирается перечислить 1 млрд долларов на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Это будет сделано, даже несмотря на вероятное сопротивление, которое последует со стороны Конгресса.

Законодатель-демократ Адам Смит, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей, заявил во вторник, что комитет не одобрил предлагаемые изменения в структуре расходов Пентагона. Любое решение, способствующее перечислению денег на реализацию одного из главных проектов Дональда Трампа – расширения строительства стены на границе с Мексикой – послужит для Конгресса поводом к введению ограничительных мер, которые могут затронуть Пентагон в будущем.

Комментируя заявление Адама Смита, Патрик Шэнахан подтвердил, что деньги будут перечислены вне зависимости от возможных последствий.

"Последствия будут. Я понимаю позицию комитетов. Но у меня также имеется законное распоряжение верховного главнокомандующего", – заявил и.о. главы Пентагона, имея в виду распоряжение, полученное им от Дональда Трампа.

Конгрессмены могут попытаться лишить Министерство обороны права на перераспределение бюджетных средств. Именно на возможность таких последствий намекал Смит во время слушаний в Палате представителей.

В руководстве Минобороны настаивают, что ведомство обладает полномочиями для выделения денег на строительство стены.

Во вторник Палата представителей не смогла преодолеть вето, которое президент наложил на ратифицированный Конгрессом закон, отменяющий чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Именно вето Трампа позволило его администрации в феврале выделить деньги на строительство стены в обход законодателей.