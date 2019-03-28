ФСБ РФ задержала в Крыму 20 крымских татар

Утром 27 марта российские силовики в аннексированном Крыму провели обыски в более чем 20 домах крымских татар. 20 человек были задержаны, как и ранее власти обвинили их в причастности к экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

"В рамках специальной операции пресечена деятельность структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - заявили в ФСБ РФ.

ФСБ утверждает, что в ходе собраний члены группы "с применением конспирации" якобы распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крыма и "вербовали в свои ряды крымских мусульман".

МИД Украины выразил протест в связи с обысками домов и задержаниями крымских татар и напомнил, что "дело Хизб ут-Тахрир" уже использовалось для "фабрикации дел" против крымскотатарских

активистов и их дальнейших осуждений.

Как сообщает движение "Крымская солидарность", обыски прошли в Симферопольском районе в селах Строгоновка и Каменка, а также в одном доме в селе Владимировка Белогорского района.

На данный момент задержаны и увезены в УФСБ Симферополя Рустем Сейтхалилов, Тофик Абдулгазиев, Джемиль Гафаров, Сейран Муртазы, Алим Керимов, Фархад Базаров, Меджит Абдурахманов, Аким Бекиров, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтаптиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров и Риза Изетов. Изетову вручили протокол, в котором говорится, что он подозревается по ст. 205.5 ч.2 в "хранении предметов и документов свидетельствующих о подготовке преступления", а именно брошюры "Давват практические рекомендации" и книг "Концепция Хизб ут-Тахрир", "Исламское Государство", "Партийное сплочение", "Аль-Ваъй". Все эти книги, по словам задержанного, ему были подброшены.

Также, по данным "Крымской солидарности", помимо перечисленных были задержаны пять человек из числа тех, кто пришёл поддержать своих соотечественников.

Как и ранее, силовики на обыски не пускают адвокатов, а у обыскиваемых отбирают сотовые телефоны и планшеты:

Несовершеннолетний сын задержанного Тофика Абдулгазиева рассказал, что силовики приехали в их дом в 6 утра и сначала проводили обыск без понятых. Также один из силовиков настойчиво спрашивал сына о том, причастен ли его отец к деятельности "Хизб ут-Тахрир" и интересовался, что будет, если они найдут в доме запрещенную литературу.

"Я сказал им, что они ничего не найдут, потому что у нас в доме ничего нет, – пояснил подросток. – Но потом они пошли в сарай, подняли тряпку, и там лежали две книги: "Халифат" и "Сплочение в мусульман". Они были ровные, без вмятин. И у него был такой смех сразу после моих слов. И понятые сразу сказали, что это экстремистская литература, несмотря на то, что я сказал, что это нам подкинули, и это не наши книги".

Адвоката, по словам подростка, на обыск также не пустили, заявив его отцу, что того пока "ни в чем не подозревают". После этих слова его отца задержали, заведя на него дело также по статье 205 УК РФ.

В ноябре 2018 года и в феврале 2019 года ФСБ также обыскивала дома крымских татар в аннексированном Крыму, и также заявляла о поисках экстремистов "Хизб ут-Тахрира". В ноябре в частности обыск прошел у активиста организации "Крымская солидарность" Исмета Меметова, которого также подозревали в причастности к деятельности запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что "Хизб ут-Тахрир" до сих не является запрещенной организацией в Украине, чьей частью Крым был до незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году. Однако в России это религиозное движение запрещено, а ФСБ неоднократно использовало этот запрет как предлог для преследования крымских татар.