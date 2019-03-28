"Бессмертному полку" в Беларуси отказывают в регистрации

Минский городской суд не удовлетворил жалобу учредителей общественного объединения "Бессмертный полк", которым столичные власти отказали в регистрации. Учредители общественного объединения видят в этом политические причины.

Заседание прошло 27 марта. На нем один из учредителей, бывший депутат Палаты представителей Валерий Драко рассказал, что "Бессмертный полк" решили зарегистрировать после того, как левопатриотические силы столкнулись с проблемами при проведении шествия на 9 мая прошлого года. Тогда власти сначала отказали организаторам, но в последний момент все же разрешили акцию.

Акция "Бессмертный полк" появилась в 2014 году в России, а теперь ежегодно проводится 9 мая в разных странах. Ее главная особенность состоит в том, что участники приходят на шествие с портретами своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне.

Среди учредителей общественного объединения "Бессмертный полк" в Беларуси — 15 человек, но в организации свой потенциал оценивают в пять тысяч. В прошлом году в шествии в Бресте участвовало около девяти тысяч человек, в Минске — менее тысячи.

"Шествие состоялось только благодаря обращению к президенту в последние дни перед 9 мая, а граждане желают проводить такое шествие ежегодно и беспрепятственно и хотят иметь гарантии, что запрет не повторится. Вот что вызвало необходимость регистрации общественного объединения", — добавил на этот счет еще один из учредителей, член оргкомитета по созданию Белорусской коммунистической партии трудящихся Леонид Школьников.

Активисты дважды подавали заявку на регистрацию общественного объединения, но главное управление юстиции Мингорисполкома им дважды отказало. Последний раз чиновники нашли четыре недостатка в пакете необходимых документов. В частности, при проведении учредительного собрания не было принято решении о названии объединения, в заявке не был указ адрес, куда нужно направить ответ, и прочее.

Учредители "Бессмертного полка" считают такие недостатки формальными и легко устранимыми, а отказ в регистрации необоснованным. Они обращались за поддержкой в Администрацию президента, но там посчитали решение Мингорисполкома законным. В итоге активисты подали жалобу в суд.

"Эта волокита может продолжаться до бесконечности. Каждый раз в одних и тех же текстах будут найдены новые недостатки. То есть, становится очевидным, что дело вовсе не в содержании документов, а в нежелании чиновников Мингорисполкома регистрировать ОО "Бессмертный полк", — заявил на судебном заседании Валерий Драко.

По его мнению, такие противодействия Мингорисполкома международному движению "Бессмертный полк" в Минске недопустимы, так как "ставят Беларусь как республику-партизанку в традиционной системе единой памяти об общей победе в положение белой вороны".

"Неужели в Мингорисполкоме не понимают, что поскольку победа над европейским фашизмом во главе с гитлеровской Германией была достигнута единым советским народом, то приватизировать общую победу недопустимо?! Неужели они не понимают, что такая позиция разделяет братские народы и противоречит интеграционной линии нашей республики на постсоветском пространстве, включая задачу по реализации договора о создании Союзного государства?!" — отметил экс-депутат.

Представитель главного управления юстиции Мингорисполкома в суде еще раз подтвердила, что "Бессмертный полк" подал документы с нарушениями, поэтому отказ в регистрации является обоснованным, а жалоба активистов не подлежит удовлетворению судом.

Минский городской суд стал на сторону столичных властей.

"Отказывая в удовлетворении жалобы, суд пришел к выводу о том, что пакет документов, поданный повторно заявителями в главное управлении юстиции Мингорисполкома, не соответствует требованиям законодательства", — сказала судья.

После оглашения решения Валерий Драко в комментарии для Naviny.by назвал его абсолютно надуманным и политически мотивированным.

"Мы обязаны были пройти этот суд, хотя знали заранее, что его проиграем. Народ нас просит. А заявление, что на нашей белорусской земле не будет российской акции — это самая высокая политика. Это сказано президентом Республики Беларусь", — отметил экс-депутат.

На недавнем "Большом разговоре" Александр Лукашенко заявил, что он "категорически против" проведения в Беларуси акции "Бессмертный полк".

"Не потому, что я против этой акции — это блестящая акция. Российская акция. Нас упрекают, что мы якобы запрещаем "Бессмертный полк". Вы же у нас передрали эту идею: "Беларусь помнит" — вы помните эти акции? Помните, я стал президентом, первая была акция — меня ветераны позвали, от ГУМа мы шли к площади Победы и возлагали венки. Кто с портретами шел, кто еще с чем-то…

Почему мы должны бросить свое и схватиться за "Бессмертный полк", если по своей сути и даже по внешней форме они одинаковые? (…) И мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме. Но у нас свое название, вот в чем проблема и почему я так на это реагирую", — подчеркнул Лукашенко.

Учрпедители общественного объединения намерены обжаловать решение суда. "Мы будем продолжать бороться за то, чтобы в Беларуси и Минске было общественное объединение "Бессмертный полк", — сказал Валерий Драко.

По его словам, уже подана заявка на проведение шествия 9 мая в этом году в Минске по маршруту от площади Якуба Коласа до площади Победы. В ближайшее время активисты по этому поводу намерены пойти на прием к председателю Мингорисполкома.

"Пусть я ошибаюсь, но нам и там откажут. Тогда кто возьмет тех людей, которые выйдут, и проведет?! Пусть город думает", — отметил соучредитель "Бессмертного полка".