Дамаск заявил об израильском ударе по пригороду Алеппо

Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо, сообщают сирийские власти. Оппозиция утверждает, что разгромлены иранские склады с оружием.

Израиль нанес авиационный удар по целям в Сирии в индустриальной зоне в районе Алеппо, сообщило в ночь на четверг, 28 марта, сирийское государственное информагентство Sana. По данным Дамаска, эти удары обошлись без человеческих жертв, а сирийским ПВО удалось сбить часть ракет. Агентство AFP сообщает, что удары привели к отключениям электричества в ряде районов Алеппо.



Израиль пока не комментирует происшедшее. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - заявил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля корреспонденту ТАСС. Однако Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил, что целями ударов стали склады с оружием иранской армии и их союзников.

Израиль неоднократно атаковал объекты иранской военной инфраструктуры на территории Сирии. В январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одном из таких ударов. "За последние 36 часов наши ВВС нанесли удар по иранским складам с оружием в аэропорту Дамаска", - заявил он. По словам политика, эта операция доказывает, что Израиль "как никогда полон решимости противостоять Ирану в Сирии", а израильские ВВС уже "сотни раз атаковали объекты Ирана и движения "Хезболлах".

Израиль редко подтверждает ведение военных действий в Сирии

В сирийском конфликте, продолжающемся уже семь лет, Тегеран и его союзники из движения "Хезболлах" выступают на стороне президента страны Башара Асада. Израиль же всеми силами стремится ограничить влияние Ирана в данном регионе.

Израиль исключительно редко подтверждает факт совершения военных операций в Сирии. При этом в интервью газете The New York Times, опубликованном в пятницу, 11 января, начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкот, заявил, что за прошедшие годы его страна "нанесла удары по тысячам целей, инкогнито и не беря на себя за это ответственности".