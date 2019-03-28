Европарламент ужесточил нормы выброса CO2 для легковых машин

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа новыми автомобилями в Европе. Согласно новым правилам, с 2030 года выброс CO2 у новых легковых машин должен снизиться на 37,5 процента по сравнению с уровнем 2021 года.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году. Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя.

К такому компромиссному решению в декабре 2018 года пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран — участниц ЕС. Вслед за Европарламентом эти правила должен одобрить еще Европейский Совет. Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

При этом многим автопроизводителям трудно выполнить даже нынешние нормы (в среднем 95 граммов на километр к 2021 году) без резкого увеличения продаж машин с электромоторами и гибридными двигателями. В 2018 году средний показатель выброса одного нового автомобиля в ЕС составил 118,5 граммов на километр пути.

Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес выразил сомнение в выполнимости новых правил. По его словам, для этого 40% всех продаваемых в Европе машин должны быть электромобилями. В свою очередь, для этого по всей Европе должна быть густая сеть зарядных станций для электромобилей и мощные электросети, способные обеспечивать одновременную зарядку миллионов машин "зеленой" энергией.