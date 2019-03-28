Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году. Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя.

К такому компромиссному решению в декабре 2018 года пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран — участниц ЕС. Вслед за Европарламентом эти правила должен одобрить еще Европейский Совет. Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Статьи по теме:
Во Франции тысячи школьников и студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды
На Земле могут исчезнуть облака. Почему это обернется катастрофой  (6)

При этом многим автопроизводителям трудно выполнить даже нынешние нормы (в среднем 95 граммов на километр к 2021 году) без резкого увеличения продаж машин с электромоторами и гибридными двигателями. В 2018 году средний показатель выброса одного нового автомобиля в ЕС составил 118,5 граммов на километр пути.

Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес выразил сомнение в выполнимости новых правил. По его словам, для этого 40% всех продаваемых в Европе машин должны быть электромобилями. В свою очередь, для этого по всей Европе должна быть густая сеть зарядных станций для электромобилей и мощные электросети, способные обеспечивать одновременную зарядку миллионов машин "зеленой" энергией.