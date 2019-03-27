НАСА отказалось от "женского" выхода в открытый космос из-за скафандра

Американское космическое агентство НАСА отказалось от планов исторического выхода в открытый космос в эту пятницу, в котором впервые участвовали бы только астронавты-женщины, когда выяснилось, что космические скафандры не подходят одной из предполагаемых участниц.

Планировалось, что астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут в открытый космос в последнюю неделю марта, который отмечается в США, как месяц истории женщин.

Как сообщили в НАСА, во время предыдущего выхода в открытый космос Макклейн обнаружила, что средний размер жесткой верхней туловищной части скафандра, его "рубашки", подходит ей лучше всего. Однако в пятницу в наличии будет лишь один этот элемент скафандра такого размера.

В результате единственный такой скафандр наденет Кох, которая выйдет в открытый космос вместе с канадским астронавтом Дэвидом Сен-Жаком.