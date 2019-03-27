"Язычество и славянский национализм": РПЦ в Калининграде недовольна скульптурами домовых

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил против установки в Калининграде мини-скульптур домовых-хомлинов. Письмо представителя РПЦ в адрес областной администрации разместила в фейсбуке депутат Калининградской областной думы Екатерина Королева.

"В данном факте усматривается тенденция к популяризации идей неоязычества, которая, на наш взгляд, оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры, а также перечеркивает тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием Христианства" (орфография авторская – НВ), – заявляет архиепископ в связи с установкой скульптур.

По словам деятеля РПЦ, туристическую привлекательность Калининграда можно повышать и "без отбрасывания народа к темным векам язычества и примитивного славянского национализма".

Скульптуры домовых-хомлинов в Калининграде начали устанавливать летом 2018 года при поддержке Министерства культуры области. По словам авторов скульптур, хомлины всю жизнь "трудятся и создают уникальные изделия из янтаря". Первая скульптура появилась на Медовом мосту на острове Канта, позже бабушка-хомлин размером с ладонь появилась также возле Музея янтаря. Изготовлением мини-скульптуры занимался москвич Андрей Следков.

Глава областного Министерства культуры и туризма Андрей Ермак заявил, что никакого отношения к религии хомлины не имеют и служат исключительно целям развития туризма. Также он заметил, что "не понимает", почему РПЦ занялась этой "не касающейся их" темой.

"Хомлины не являются никакими религиозными персонажами. Изначально инициаторы установки позиционировали фигурки как неких сказочных персонажей, которые никакого отношения к религии не имеют. Они имеют исключительно развлекательное значение, предлагают туристам интересные места для фотографирования, – подчеркнул чиновник. – Насколько мне позволяло время увидеть реакцию туристов и местных жителей на хомлинов, они воспринимались исключительно позитивно, люди шили им шарфики и шапочки, с удовольствием фотографировались с ними".