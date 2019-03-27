Нетаньяху: американцы поддерживают Израиль не из-за денег, а из-за общих ценностей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник опроверг любые предположения о том, что американским политикам платят за лоббирование интересов Израиля.

В феврале конгрессмен-демократ от штата Миннесота Ильхан Омар опубликовала скандальный твит, воспринятый как отражение антисемитского стереотипа о том, что евреи влияют на правительства с помощью денег. "Все дело в Бенджаминах", – написала Омар в "Твиттере", имея в виду портрет Бенджамина Франклина, изображенный на 100-долларовой купюре.

Впоследствии Омар принесла извинения и выразила благодарность коллегам-евреям, которые "просветили ее" по поводу болезненной истории антисемитских эпитетов.

Нетаньяху, выступая по конференц-связи на съезде американской произраильской организации AIPAC, сказал: "Некоторым людям никогда этого не понять. Им не понять, почему большинство американцев, как евреев, так и неевреев, поддерживает Израиль".

Саму Омар он напрямую не упомянул, но отсылка к ее твиту в его речи была: "Поверьте этому Биньямину – тут дело не в Бенджаминах".

"Американский народ поддерживает Израиль не потому, что хочет получить от нас деньги, а потому что разделяет наши ценности", – подчеркнул Нетаньяху.

Израильский лидер должен был выступить на конференции AIPAC лично, но сократил свой визит в США и вернулся в Израиль во вторник из-за ракетной атаки со стороны Сектора Газа, в результате которой пострадали семь человек в селении к северу от Тель-Авива.