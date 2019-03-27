На телевидении Латвии предложили заменить русское вещание приложением-переводчиком

Эйнарс Гиелс, аналитик данных Olainfarm, который претендует на пост в правлении LTV, предложил создать приложение-переводчик, чтобы оптимизировать производство содержания на русском языке. Это было одно из предложений, которое прозвучало в понедельник на встрече сотрудников LTV с кандидатами на пост в правлении общественного телевидения.

Все кандидаты сошлись на том, что Русское вещание LTV7 должно уйти из линеарного телевещания в Интернет. Эйнарс Гиелс публично признался, что не знаком с русским содержанием LTV. Он предложил решение как оптимизировать производство содержания на русском и одновременно обеспечить его перенос в Интернет — создать приложение, которое автоматически будут переводить латышское содержание на русский и публиковать переводы на интернет-платформах LTV. Это вызвало недоумение у сотрудников LTV, указала Криста Луиза Приедите, представитель LTV.

Помимо этого, другой кандидат, режиссёр и продюсер Янис Рушениекс предложил создать список экспертов, которых можно приглашать на передачи — его должно утвердить правление телевидения. Это вызвало беспокойство у сотрудников LTV, так как это противоречит идее редакционной независимости. Рушениекс в свою защиту сказал, что за политику СМИ отвечает правление и журналисты не могут решать, кого из экспертов приглашать на разговор. Другие кандидаты сказали, что предложение Рушениекса для них неприемлемо.

Андрис Малиньш, бывший директор рекламы и маркетинга MIX Media Group, сказал что его приоритет — привлечение молодежной аудитории. Такой же приоритет для себя выдвинул другой кандидат — бизнес консультант Гинтс Микельсонс. Гиелс считает, что оптимизация внутренних процессов телевидения поможет найти дополнительные ресурсы. Рушениекс призвал сотрудников LTV перестать служить, но не смог ответить кому или чему. В свою очередь бывший исполнительный директор Праздника песни и танцев Эва Юхневича и временный член правления LTV Викия Валдмане-Розенберга своим приоритетом назвали поддержание качества содержания общественного телевидения.

Новое правление LTV будет названо 29 марта. Всего на должность членов правления LTV было подано 38 заявок. Конкурс был объявлен после того, как члены NEPLP 28 декабря единогласно выразили недоверие председателю правления Ивару Белте и члену правления в вопросах содержания Сергею Нестерову. Совет в работе правления LTV увидел риск того, что средства были потрачены недостаточно эффективно в интересах общества.