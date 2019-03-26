Европарламент одобрил реформу авторского права в ЕС

После одобрения Европарламента членам ЕС предстоит утвердить новые правила. Критики реформы опасаются ограничения свободы интернета. Противники реформы авторского права неоднократно протестовали, пишет Deutsche Welle.

Депутаты Европарламента, во вторник, 26 марта, одобрили реформу авторского права в Евросоюзе. За ее принятие высказались 348 парламентариев, против выступили 274 человека, еще 36 воздержались. Теперь новые правила должны утвердить сами страны, входящие в состав ЕС.

По мнению противников реформы, она приведет к существенному ограничению свободы интернета. Беспокойство критиков вызывают, в частности, статьи 11 и 13, которая в итоговом варианте документа стала 17-й. Первая обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов, а вторая предусматривает ужесточение обязательств по авторским правам для коммерческих платформ — таких как Youtube, Instagram и GitHub.

Еврокомиссия предложила ввести новые правила еще в 2016 году. Их целью Брюссель называл адаптацию закона об авторском праве к новой цифровой реальности, а также необходимость справедливой оплаты труда авторов и правообладателей.

Протесты и забастовка немецкой "Википедии"



Противники реформы неоднократно устраивали акции протеста. Так, в начале марта около 3,5 тысяч человек провели демонстрацию в Берлине, а на протесты 23 марта вышли десятки тысяч жителей Германии. Кроме того, 21 марта немецкая "Википедия" объявила однодневную забастовку.

