Польские СМИ: Варшава Путина не пригласила, а поедет ли Лукашенко?

Россия пока что не раздула большой скандал из-за того, что Путина не пригласили на памятные мероприятия, посвящённые 80-ой годовщине начала Второй мировой войны, но сделает это ближе к сентябрю, уверен польский публицист и дипломат, бывший поверенный в делах при посольстве Польши в Беларуси Витольд Юраш. Его пост в социальной сети Facebook цитирует fronda.pl.

Публицист выражает опасения, что западные союзники Польши не разделяют польский ход мыслей, а российские диппредставители, по его мнению, уже сейчас прилагают усилия к тому, чтобы уровень представительства европейских стран, к примеру, Франции, на памятных мероприятиях был ниже желаемого.

Заместитель руководителя канцелярии президента Польши Анджея Дуды Павел Муха сообщил, что приглашения на торжества 1 сентября уже высланы. Он пояснил, что ключом к составлению списка приглашённых стало участие в НАТО, членство в ЕС и сотрудничество в рамках формата Восточного партнёрства. На вопрос о причинах отсутствия приглашения для президента РФ, Муха ответил, что Россия в упомянутых форматах не участвует, пишут wiadomosci.onet.pl.

Не получать приглашения из Польши на торжества, посвящённые важным историческим событиям, для Путина не впервой. Он не был приглашён в январе 2015 г. на 70-летие освобождения солдатами 60-ой армии Первого украинского фронта 17 января 1945 г. концентрационного лагеря Освенцим. Вообще, в последний раз Путин был в Польше 10 лет тому назад, 1 сентября 2009 г. в роли премьер-министра РФ участвовав в мероприятиях, посвящённых 70-летию начала Второй мировой войны, отмечает Rzeczpospolita.

Между тем Путин, по мнению заместителя руководителя канцелярии президента Польши Павла Мухи, не является персоной нон грата. "Мы не следуем историческому принципу, не приглашаем все государства, не приглашаем Японию", – цитирует слова польского чиновника издание.

Кремль негативно относится к решению Польши не приглашать РФ на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства сделал акцент на том, что "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", пишет ТАСС.

"Никто не ставит под сомнение участие СССР в победе над гитлеровской Германией в 1945 году. В этом смысле мероприятия, посвящённые окончанию войны, без участия России были бы очевидно неполными, однако у 1939 года - иной исторический контекст", – сообщил польскому информационному агентству PAP руководитель Кабинета президента Польши Кшиштоф Шчерски.

В отличие от Владимира Путина, на памятные мероприятия по поводу начала Второй мировой войны был приглашён президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку Беларусь является членом Восточного партнёрства. Однако остаётся неясным, примет ли это приглашение белорусский лидер.

Для президента Беларуси Александра Лукашенко, по мнению публициста Витольда Юраша, приезд в Польшу в данной ситуации будет очень сложным: ничего особенно не приобретая, своим участием в торжественных мероприятиях Лукашенко подставит Россию, от которой зависит всё сильнее. Не исключая возможности прибытия Лукашенко, публицист отмечает, что из-за отсутствия приглашения Путина вероятность участия президента Беларуси в памятных мероприятиях существенно уменьшилась.

Ситуацию осложняет и несоответствие положений белорусской официальной идеологии сути памятных мероприятий, запланированных на начало сентября 1939 г. "Как известно, начало Второй мировой случилось после реализации пакта Молотова — Рибентропа, когда войска Гитлера и Сталина разделили Польшу и оккупировали ее. Но белорусская историография и ее главный идеолог рассматривают оккупацию Польши Сталиным как воссоединение, праздник, освободительный поход. О совместном параде в Бресте войск Гитлера под командованием Гудериана и сталинских войск под командованием Кривошеина предпочитают не говорить. Да и в целом "наша" война началась не в 1939-м, а в июне 1941-го", – пишет белорусский философ Владимир Подгол.

По его мнению, приглашение для главы Беларуси от польского президента является "приглашением на акцию по переписыванию истории". Кроме этого, Лукашенко имеет уникальную возможность лично передать главам государств ЕС концепцию нового переговорного процесс "Хельсинки-2". "Вот оно – место и время для презентации своего миротворческого проекта: прилетел, передал и вошел в историю! Даже если она в себя впускать не хотела", – заключает философ.