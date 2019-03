Израильская авиация нанесла удар по офису лидера "Хамас" Исмаила Хании

Израильская авиация нанесла в понедельник ракетный удар по офису главы политбюро движения "Хамас" Исмаила Хании в Газе. Об этом сообщило палестинское информационное агентство Маан, а также микроблог израильской армии в Twitter.

По поступающей информации, в результате обстрела беспилотников административное здание полностью разрушено. Кроме того, ударам с воздуха подверглись позиции вооруженного крыла "Хамас" -"Бригад Иззэддина аль-Кассама". Еще одна ракета попала в жилой дом на востоке Газы. О пострадавших не сообщается.

В микроблоге израильской разведки ("Моссад") в Twitter опубликовано видео уничтожения офиса Исмаила Хании.

По данным Маан, ракетному обстрелу предшествовали предупреждающие удары самолетов-разведчиков (так называемый "стук по крыше"), послужившие сигналом к экстренной эвакуации жителей, передает ТАСС.

Some of you requested videos. Here was Hamas's headquarters.

We're going to destroy some Hamas leaders' houses today.

Ismail Haniyeh. Listen for the knock on the roof. pic.twitter.com/DX7f3ZpEiu

— The Mossad (@TheMossadIL) March 25, 2019

UPDATE: We hope Ismail Haniyeh enjoys his pile of rubble. — The Mossad (@TheMossadIL) March 25, 2019

В ответ на израильские удары действующие в секторе Газа палестинские группировки подвергли ракетным ударам территорию Израиля, осуществив не менее 30 пусков.

Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как ранним утром оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая троих детей: 12-летняя девочка, трехлетний мальчик и шестимесячная девочка получили ранения и были госпитализированы.

В ответ армия в понедельник начала наносить удары по позициям контролирующего Газу исламистского движения "Хамас".

Вечером 14 марта две ракеты были выпущены из Газы в сторону Тель-Авива. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что одна ракета упала на открытой местности, о месте падения второй не сообщалось. Никто не пострадал, ущерб причинен не был. Система ПРО "Железный купол" не перехватила ракеты. О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.

В ответ израильские военные поразили около 100 целей в секторе Газа. Среди пораженных объектов в армии указали "офисный комплекс штаб-квартиры "Хамас" на Западном берегу в центре города Газа, подземную производственную площадку для ракетного оружия и ряд военных целей, в том числе военный учебный комплекс в южной части Сектора Газа.

Отметим, Израиль, Канада, США, Япония и Евросоюз объявили "Хамас" террористической организацией. "Хамас" также запрещен в арабских государствах: Иордании и Египте.

В России же "Хамас" пользуется поддержкой. Лидеры организации неоднократно посещали Москву по приглашению президента Владимира. Путина. При этом Москве удается сохранять достаточно хорошие отношения и с Израилем.