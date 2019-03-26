В Кемерове почтили память погибших в "Зимней вишне"

В Знаменском кафедральном соборе Кемерова 25 марта прошла панихида по 60 погибшим в торговом центре "Зимняя вишня". Трагедия произошла ровно год назад, 25 марта 2018 года: из-за нарушений при строительстве, запертых пожарных выходов и отключенной пожарной сигнализации люди не смогли вовремя покинуть горящее здание. Погибли в том числе 37 детей: часть была заперта в кинотеатре сотрудниками, а часть не смогла выбраться из горящей детской комнаты на верхнем этаже.

В Воскресенской церкви Томска также прошла панихида по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня": погибший двенадцатилетний Артём и восьмилетняя Арина Барановы были жителями этого города: Родственники детей планируют устроить поминальный вечер, расходы на него возьмут на себя власти Кемеровской области.

Акция памяти погибших в "Зимней вишне" также прошла в Биробиджане, откуда были родом несколько погибших.

Помимо панихиды жители Кемерова целый день несли цветы и игрушки к мемориальному камню у снесенного торгового центра (на его месте сейчас разбит сквер). Вечером 25 марта в Кемерове также пройдут несколько бесплатных благотворительных концертов в память о жертвах пожара.

Накануне, 24 марта, Следственный комитет России сообщил, что в Польше был задержан бывший генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината" и совладелец сгоревшего в Кемерове торгового центра Вячеслав Вишневский. Сейчас Россия добивается его экстрадиции, бизнесмена обвиняют в том, что он в 2013-2014 годах через посредника передал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области. А тот, в свою очередь, "закрыл глаза" на нарушение правил противопожарной безопасности в "Зимней вишне".

После пожара следователи выявили множественные нарушения при строительстве здания (в игровом зале, где начался пожар, не было ни одной перегородки, поэтому огонь и дым мгновенно распространились по всем помещениям) и не менее многочисленные факты пренебрежения правилами пожарной безопасности. В здании не работала пожарная сигнализация, были заблокированы пожарные выходы, а посетители не знали, как эвакуироваться, если начнется пожар. Сейчас по делу "Зимней вишни" арестованы несколько бывших владельцев здания и сотрудники стройнадзора и МЧС Кемеровской области.