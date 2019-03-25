ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"

Еврокомиссия считает все более вероятным выход Великобритании из ЕС 12 апреля без соответствующего соглашения.

Европейский Союз завершил подготовку на случай неурегулированного "Брекзита". Сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения нежелательным, но Брюссель к нему готов, сообщила Европейская комиссия в понедельник, 25 марта.

Меры в 13 ключевых сферах



Поскольку становится все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский Союз без договора, Еврокомиссия завершила приготовления на этот случай, указывается в заявлении.

В частности, ведомство обозначило меры в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта, прав на рыбную ловлю и банковской сфере. При этом оно подчеркнуло, что данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого "Брекзита", но не предотвратить в целом его нанесение.

Еврокомиссия также призвала европейских граждан и бизнес ознакомиться с предполагаемыми последствиями выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения и принять соответствующие меры для подготовки к такому сценарию.

Великобритания лишится переходных механизмов



В том случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без сделки, то оно автоматически лишится каких-либо переходных механизмов. После этого к Великобритании перестанут применяться законы ЕС, что приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса, указывается далее в документе. В частности, ожидаются длительные задержки в загруженных пунктах перехода через границу, таких как порты и Евротоннель. Британские подданные, приезжающие в ЕС, будут ограничены правом 90-дневного пребывания и подвергнутся более строгому паспортному контролю.



Брюссель предложил Лондону два варианта



После того как британская Палата общин 15 января и 12 марта отклонила проект соглашения с Евросоюзом, Брюссель согласился отложить дату "Брекзита", первоначально намеченного на 29 марта. ЕС выразил готовность предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если британский парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая. Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" перенесут на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений. Голосование Палаты общин должно состояться до конца марта.