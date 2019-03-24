В Венесуэлу вновь прибыли российские Ил-62 и Ан-124

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два самолёта Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124. В Сети появились фотографии и видео с лётного поля. На кадрах – группа мужчин.

Hoy #23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov. Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime @marcorubio pic.twitter.com/4plFmxjazM — RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 марта 2019 г.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05 — guido olimpio (@guidoolimpio) 24 марта 2019 г.



По данным местного издания NoticieraDigital, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. Об этом также пишут освещающие события в Венесуэле блогеры. Каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолётов не комментирует.

Исходя из данных авиатрекеров, самолёты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

Así fue la ruta que siguió el Ilyushin IL-62 desde Dakar, Senegal; hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas Venezuela.

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— Webinfomil.com (@Webinfomil) 23 марта 2019 г.



Как Ан-124, так и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле. О том, что и кого они перевозили, также не сообщалось. Агентство Reuters вскоре после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, писало о прибытии в страну для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". Надёжность источников агентства, однако, была поставлена под сомнение, а присутствие в стране россиян подтвердить не удалось.

В Венесуэле уже третий месяц продолжается противостояние между сторонниками Гуайдо, которого признали легитимным временным президентом США и большинство стран Европы и Южной Америки, и Мадуро, в руках которого остаётся реальная власть. Гуайдо накануне заявил, что режим Мадуро "переживает последние дни", а Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него. Венесуэльский министр по делам связи, туризма и культуры Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что за последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках "было похищено" около 30 миллиардов долларов. Ответственность за это он возложил на администрацию США.