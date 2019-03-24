Оппозиция Беларуси отмечает День Воли

В Минске проходят митинг и концерт в честь 101-й годовщины образования Белорусской Народной Республики.

В столице Беларуси в воскресенье, 24 марта, проходит акция, посвященная 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР). Организаторами мероприятия выступили Объединенная гражданская партия, движение "За свободу", белорусская социал-демократическая партия и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД). Митинг и концерт санкционированы местными властями.

Перед собравшимися выступили и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, председатель Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игорь Борисов , сопредседатели оргкомитета БХД Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Организаторы собирают у собравшихся пожертвования, поскольку им требуется заплатить более 4 тысяч евро (в пересчете с белорусских рублей), в частности, за услуги милиции и медиков, дежурящих во время акции.

В Минске власти отклонили четыре возможные площадки для проведения акции

В процессе подготовки к празднованию Дня воли в Минске городские власти отклонили четыре предложенные оппозицией площадки - возле Большого театра оперы и балета, где год назад в день празднования столетия БНР прошли многотысячный митинг и концерт, на площади Свободы, на стадионе "Динамо" и возле Дворца спорта.

О невозможности устроить акцию на стадионе "Динамо" заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора" в начале марта. "На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Столетие (БНР. - Ред.) отпраздновали - и хватит", - заявил тогда Лукашенко, предложив перенести мероприятие на площадь Бангалор на окраине Минска.

Однако оппозиция отвергла этот вариант, сославшись на то, что площадь вмещает не более 3000 человек и проводить масштабные акции на ней просто опасно. В итоге площадкой проведения мероприятия в 2019 году был выбран Киевский сквер.

Кроме того, власти Минска отказали организаторам празднования Дня воли в просьбе повесить мемориальную доску на дом, в котором 101 год назад была провозглашена независимость БНР, сославшись на нецелесообразность этого. Мемориальная доска была изготовлена на средства, собранные активистами и демократическими организациями в Беларуси.

Акция в честь Дня воли в Гродно

Накануне, 23 марта, праздничные мероприятия под историческими бело-красно-белыми флагами прошли также в Гродно. В акции, которую посетили 4 тысячи человек, приняла участие популярная белорусская рок-группа "Крама", а также такие исполнители, как Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшевич и другие.

Проведение праздничного мероприятия также запланировано в Могилеве.

Студентов предупреждают о последствиях их участия в акции

Традиционно в праздновании Дня воли в Беларуси участвует большое количество студентов. При этом каждый год появляется информация о том, что руководство вузов предпринимает попытки свести эту активность на нет, предупреждая активистов "о последствиях" вплоть до угрозы исключения. Сами студенты пишут в соцсетях и мессенджерах о прямых, негласных или завуалированных запретах.

При этом вузовское начальство, как правило, отвергает факт каких бы то ни было ограничений. Сотрудник пресс-службы Белгосуниверситета (БГУ), отказавшийся представиться, прокомментировал DW этот вопрос так: "Никто никому не запрещает участвовать в мероприятиях. Не располагаю информацией о намерениях студентов участвовать. Хотите официальный комментарий - пишите официальный запрос, указывайте, откуда у вас информация о том, что в БГУ что-то запрещают".

Что такое Белорусская Народная Республика

Белорусская Народная Республика (БНР) была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство она существовала до 1919 года. Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

Ежегодно белорусская общественность отмечает годовщину образования Белорусской Народной Республики, также называемую в стране Днем воли, 25 марта. Однако, поскольку в 2019 году эта дата выпала на понедельник, было решено перенести празднование на выходные.

В 2018 году в День воли у Большого театра оперы и балета в Минске прошел масштабный концерт в честь 100-летия образования БНР. В мероприятии, санкционированном городскими властями, приняли участие несколько тысяч человек. Сам концерт прошел без инцидентов, однако милиция задержала более 100 активистов. Ряд оппозиционеров оказался в отделениях милиции еще до начала акции.