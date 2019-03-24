В Лондоне говорят о внеочередных парламентских выборах

Вывести правительство Терезы Мэй из "тупика", в который завел ее конфликт с парламентом, могли бы внеочередные выборы, считает министр "Брекзита". Между тем премьер теряет поддержку и в собственных рядах.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли в воскресенье, 24 марта, предупредил о риске внеочередных выборов, если парламент решит сам определять стратегию "Брекзита", не опираясь на мнение правительства. Это может произойти, если парламентарии поддержат стратегию, которая будет противоречить планам властей.

"Логично, что таким образом растет риск объявления новых выборов, ведь парламент может навязывать исполнительной власти действия, которые войдут в противоречие с предвыборными обещаниями", - заявил он в интервью медиакомпании BBC.

"Брекзит" завел в тупик

Ранее премьер-министр Тереза Мэй раскритиковала парламент за его "неспособность достичь единства по осуществлению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза". Результат этого - то, что "Брекзит" не сможет состояться 29 марта, как было запланировано. "Лично я очень сожалею об этом", - добавила Мэй.

Агентство Reuters сообщает о "тупике", в котором находятся британские власти после двух проваленных в нижней палате голосований о договоре с ЕС по "Брекзиту", согласованном Терезой Мэй с Брюсселем. Неизвестно, будет ли Мэй вносить его на голосование в третий раз.

Между тем еженедельник The Sunday Times сообщил, что Мэй теряет поддержку в собственных рядах, и 11 членов кабинета готовы отвернуться от нее. В сообщении отмечалось, что в преемники Терезе Мэй рассматриваются несколько кандидатов, в том числе Лидингтон, министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант.